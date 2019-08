Comment rester «zen» pendant ton déménagement ?

Déménager peut devenir un moment très stressant; les imprévus, la gestion des animaux, la préparation des cartons, trouver de l’aide ou encore le transport des objets lourds. Le meilleur moyen de diminuer cette anxiété ressentie à l’idée de cette journée est de bien se préparer. Voici quelques étapes pour un déménagement en toute «zénitude».

1- Nettoyer de fond en comble sa maison

Commencer par le tri de tes biens évitera à toi et à tes aides toutes formes de malaises (exemple : un objet qui appartenait à votre ex) et le transport inutile d’objets qui risquent de finir dans la poubelle. Donne aux organismes ce que tu ne veux plus, jette, recycle ou fais une vente de garage.

2- Planifier et préparer en avance

Te rappelles-tu combien tu galères quand tu tentes de faire un travail de fin de session la veille ? Un déménagement c’est la même chose. Faire tes boîtes quelques semaines à l’avance et prendre le temps de tout trier t’évitera des crises de larmes et la panique.

3- Demander congé au travail

Tu ne perds rien à demander deux jours de congé à ton patron pour déménager. Une journée pour tout transporter et une autre pour se remettre de ce moment épuisant.

4- Réserver ton service de déménagement et/ou tes amis

Les déménageurs t’aideront surtout avec tes meubles et électroménagers. Imagine tes amis qui échappent ton beau frigidaire, difficile après de leur en vouloir. Tandis que des professionnels assurent la sécurité de tous tes biens. Rien ne t’empêche d’inviter ton escouade d’amis pour garder le sourire.

5- Faire tes changements d’adresse

As-tu vraiment envie de te retrouver à payer les factures de l’ancien locataire ? Quelques semaines avant, fais tes changements d’adresse auprès de tous tes fournisseurs. Si tu ne veux pas passer les premiers jours à vivre au siècle dernier, appelle ta compagnie d’Internet d’avance pour l’installation.

6- Installer des chaises dehors pour réserver la place du camion

Ce conseil s’applique surtout à ceux qui habitent en ville.

7- Explorer ton nouveau chez-toi

Si c’est possible, va faire une petite visite à ton nouveau logis pour prévoir les imprévus et tout nettoyer. Tu ne serais pas le premier à trouver des objets des anciens locataires.

8- Demander à quelqu’un de garder les animaux

As-tu vraiment envie que ton chat soit dans tes jambes pendant que tu transportes des boîtes ?

9- Préparer une liste

La liste est un outil incroyable qui t’aidera à ne rien oublier durant cette journée mouvementée.

10- Rester calme

Prendre de grandes respirations et t’imaginer sur une plage t’aidera à gérer les imprévus. Accepter ces derniers reste le meilleur moyen de ne pas stresser.

