BIEN PLUS QU’UNE QUESTION DE POSTURE

Vous est-il déjà arrivé de vous faire dire par l’un de vos proches : « Tiens-toi droit! », « Attention, tu es croche. » ou bien « Pense à forcer avec tes jambes plutôt qu’avec ton dos! ». Eh bien, peu importe de qui il s’agissait, il ou elle avait raison pour votre santé.

La posture se définit comme étant la façon dont vous maintenez votre corps dans l’espace qui vous entoure. Selon le moment de la journée ou l’activité que vous pratiquez. Il est possible de classer la posture selon deux grandes classes soit :

La posture dynamique : la façon dont vous vous tenez lorsque vous bougez.

Par exemple, lorsque vous marchez, courez ou vous pencher pour ramasser quelque chose.

Par exemple, lorsque vous marchez, courez ou vous pencher pour ramasser quelque chose. La posture statique : la manière dont vous vous tenez lorsque vous ne bougez pas. Notamment, lorsque vous êtes assis, debout ou en train de dormir.

Il est donc important de vous assurer que vous ayez une bonne posture, tant dynamique que statique. En fait, la clé dont on parle ici est la position de votre colonne vertébrale. Celle-ci a trois courbes naturelles: au niveau du cou, au milieu du dos ainsi qu’au bas du dos. Une bonne posture devrait maintenir ces courbes à leur état naturel, mais sans les augmenter.

Comment la posture peut-elle affecter ma santé?

Normalement, nous ne maintenons pas consciemment une posture dite normale. Au lieu de cela, certains muscles le font pour nous, et cela sans que nous y pensions. Plusieurs groupes musculaires, y compris les muscles ischio-jambiers et les gros muscles du dos, sont essentiels au maintien d'une bonne posture. Alors que les ligaments aident à maintenir le squelette ensemble, ces muscles posturaux, lorsqu'ils fonctionnent correctement, empêchent les forces de gravité de nous pousser vers l’avant. Autrement dit, sans ces muscles posturaux, nous tomberions simplement au sol comme le ferait un « Slinky » - ce jouet ressemblant à un ressort qui a la capacité de descendre les marches d’un escalier, une fois son mouvement amorcé.

Adopter une bonne posture nous aide à garder les os et les articulations dans le bon alignement afin que nos muscles soient correctement utilisés, ce qui réduit l'usure anormale des surfaces articulaires pouvant provoquer une arthrite dégénérative et des douleurs articulaires. Cela permet également de réduire le stress sur les ligaments qui maintiennent les articulations de la colonne vertébrale, minimisant ainsi le risque de blessure. Les muscles travaillent ainsi plus efficacement, ce qui permet au corps d'utiliser moins d'énergie et, par conséquent, d'éviter la fatigue musculaire, de prévenir les troubles liés à la surutilisation, et même les douleurs dorsales et musculaires. Libérer la cage thoracique permet également de pouvoir mieux respirer.

À l’inverse, ne pas adopter une bonne posture peut entraîner une tension excessive sur nos muscles posturaux et peut même les amener à moins bien remplir leurs fonctions. Ceux-ci sont plus sujets aux blessures et aux maux de dos. Une mauvaise posture peut également exercer une pression sur les poumons et l’estomac, nuisant ainsi à la respiration, à la digestion voire même à la circulation sanguine chez certains individus. D’autres effets délétères tels que la diminution de la flexibilité, de l’amplitude de mouvement, un désalignement musculosquelettique et une détérioration de votre équilibre menant à un risque accru de chutes sont également possibles.

Plusieurs facteurs contribuent à une mauvaise posture. Les plus fréquents sont : le stress, l'obésité, la grossesse, des muscles posturaux faibles, des muscles anormalement contractés ainsi que le port de chaussures non adaptées. En outre, une diminution de la flexibilité, un environnement de travail discutable, une posture de travail incorrecte et des habitudes malsaines peuvent également contribuer à un mauvais positionnement du corps.

Puis-je corriger ma posture?

Oui, il est possible de corriger votre posture. Avant toute chose, il est important de reconnaître vos habitudes posturales à la maison et sur votre lieu de travail et de fournir les efforts afin de les corriger, si nécessaire. De plus, il est important de rester actif afin d’avoir une souplesse et une force musculaire adéquates, des mouvements articulaires normaux dans la colonne vertébrale et dans d’autres régions corporelles. Il est aussi nécessaire d’avoir des muscles posturaux équilibrés des deux côtés de la colonne vertébrale.

Pour vous aider à y voir plus clair, l’équipe du Pavillon du coeur Beauce-Etchemin vous invite à prendre connaissance de sa programmation d’automne 2019 afin de vous éclairer dans ce processus. Parmi les cours proposés, le cours Posture et tonus jumelant exercices et enseignements serait le cours à prioriser. À l’automne, il sera offert par un kinésiologue expérimenté à Beauceville le mercredi à 16h45 ainsi qu’à l’Oiseau Bleu, à Saint-Georges, le jeudi à 9h30.

Pour prendre rendez-vous ou pour vous inscrire à un cours, contactez-nous au 418 227-1843. Sachez qu’il est également possible de s’inscrire à un cours de groupe en ligne.

Sources :

Centre Canadien d’hygiène et de sécurité au travail. Troubles musculosquelettiques liés au travail (TMSLT). 2014. [https://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/rmirsi.html] (page consultée le 19 août 2019)

Cleveland Clinic. Back Health and Posture. 2019. [https://my.clevelandclinic.org/health/articles/4485-back-health-and-posture] (page consultée le 19 août 2019)

U.S. National Library of Medicine/MedlinePlus. Guide to Good Posture. 2017. [https://medlineplus.gov/guidetogoodposture.html] (page consultee le 19 août 2019)

North American Spine Society. 10 Tips for a Healthy Back. 2019. [https://www.spine.org/KnowYourBack/Prevention/Lifestyle-Choices/10-Tips-for-a-Healthy-Back] (page consultée le 20 août 2019)

Harvard Health Publishing – Harvard University. Why Good Posture Matters. 2019. [https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/why-good-posture-matters] (page consultée le 20 août 2019)

Chaque semaine, nous vous proposerons un article différent

en lien avec notre mission. Revenez nous lire!