Avez-vous pensé aux coûts imprévus d'un déménagement ?

Avant le jour de votre déménagement, vous pensez avoir calculé toutes les dépenses : les déménageurs, les nettoyeurs, les matériaux d’emballage, etc. Par contre, de nombreuses personnes se retrouvent à devoir faire face à des coûts imprévus ou inattendus qui briment leur budget. Déménagement JFC a fait la liste des 5 dépenses les plus courantes à planifier et des conseils pour vous y préparer.

1-Modifications dans la couverture d’assurance ou les taux

L’emplacement de votre nouveau lieu de résidence aura des impacts sur votre assurance : que ce soit celle de la voiture, santé, locative. Même si vous déménagez dans la même ville, signaler votre nouvelle adresse peut modifier vos tarifs. Si vous allez habiter à l’extérieur, vous devrez peut-être rechercher une nouvelle compagnie d’assurance, ou être témoin d’un changement dans les taux et les petits caractères de votre contrat. Il est conseillé de faire des recherches à l’avance pour l’inclure dans votre budget. Pour obtenir un meilleur prix, choisissez votre assurance déménagement à l’avance.

2-Frais d’utilité ou coûts

Votre nouvelle demeure peut engendrer des frais différents. Par exemple, le type de chauffage peut avoir une grande incidence. Le changement de fournisseurs de services Internet qui vous considéra comme un nouveau client. Il est recommandé de s’assurer de l’utilisation des services publics et de ce que vous aurez besoin avant de quitter votre maison précédente.

3-Remplacement de certaines vieilles possessions

Vous aurez peut-être envie de vous départir de vos vieux appareils, ustensiles de cuisine ou encore le canapé tout déchiré par votre chat. Préparer un budget dans l’intention de vous équiper pour votre nouvelle maison est vivement conseillé. Budgéter plus grand s’il s’agit d’articles coûteux. L’achat de produits de nettoyage et de détergents s’ajoutera également à votre facture.

4-Frais de stockage

Il se peut que vous soyez dans l’obligation d’entreposer vos biens, car votre prochain lieu de vie est plus petit que l’ancien ou pour une tout autre raison. Que ce soit à court terme ou à long terme, vous devez prévoir que cela engendrera des coûts. Votre entreprise de déménagement peut vous aider à trouver un lieu d’entreposage.

5-Frais divers

Vous ne pouvez pas tout anticiper, mais prenez en compte que tous les petits coûts affecteront votre budget. Prévoyez un coussin supplémentaire pour vos abonnements aux loisirs, le paiement de votre permis de conduite et vos plaques ou encore l’enregistrement de vos animaux dans votre nouvelle ville.

Pour éviter des dépassements de coûts et des changements dans les frais de déménagements, demandez une estimation d’une entreprise fiable, le tout par écrit. Choisissez une équipe professionnelle comme Déménagement JFC.