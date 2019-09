Que diriez-vous de faire une séance d’activité physique sur ballon?

Le ballon suisse a été inventé dans les années 1960 et est utilisé depuis pour ces nombreux avantages. Depuis la fin de ces années, il a rapidement été utilisé à des fins de corrections posturales, puis dès 1990, à des fins de renforcement des muscles profonds stabilisateurs.

Ce que vous devez savoir sur le ballon suisse

Le ballon suisse est un accessoire d’entraînement très polyvalent. Il peut être utilisé pour faciliter l’exécution de certains exercices musculaires ou pour les rendre plus difficile par la façon dont il est exploité. Il peut également être un bon allié pour exécuter votre entraînement cardiovasculaire (avec beaucoup de rigolade en prime!) et peut faire partie de votre période d’étirement à la fin de votre entraînement. Cet outil est accessible aux personnes de tous les âges et pour toutes conditions.

De plus, par sa forme ronde, vous vous doutez bien qu’il peut mettre à l’épreuve votre équilibre. En effet, la position assise sur le ballon en milieu instable permet de solliciter les muscles profonds stabilisateurs. Le renforcement de ces muscles contribue à la prévention des maux de dos qui touchent, malheureusement, près de 2 canadiens sur 3. Également, l’instabilité liée à l’adoption d’une position assise sur le ballon suisse favorise le maintien d’une posture adéquate à long terme. En effet, tout porte à croire que l’on ne s’installera pas sur le ballon de la même façon que nous le faisons sur notre divan!

Aussi, l’usage d’un ballon suisse peut vous aider à développer des habiletés dans l’exécution de gestes réalisés au quotidien. Cet outil pourrait être un élément clé dans le processus de vieillissement réussi, vous permettant de conserver votre mobilité, votre qualité de vie et votre autonomie à un âge avancé.

Si vos objectifs sont le renforcement musculaire, la sollicitation de votre système cardiovasculaire, améliorer votre équilibre, accroître votre souplesse et bouger en ayant du plaisir, vous devez inclure le ballon suisse dans votre routine!

Vous voulez essayer ?

Si vous n’avez jamais essayé le ballon suisse et que vous êtes curieux ou si au contraire, vous êtes un ou une adepte et vous voulez apprendre de nouveaux exercices, sachez que le Pavillon du cœur offre à sa session d’automne le cours de ballon suisse. Ce cours sera offert à notre point de service de Saint-Georges tous les jeudis à 13h15 !

Pour prendre rendez-vous ou pour vous inscrire à ce cours, contactez-nous au 418 227-1843. Sachez qu’il est également possible de s’inscrire en ligne via notre site Internet. Faites-vite notre session débute le 16 septembre prochain !

Cindy Labbé,

kinésiologue et coordonnatrice du département d'activité physique au Pavillon du cœur