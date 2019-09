Faire le grand ménage

Découvrez la beauté du désencombrement

APRÈS UN BEL ÉTÉ PASSÉ À L’EXTÉRIEUR, l’automne est le moment idéal pour faire l’inventaire de vos possessions, et de ce dont vous seriez prêt à vous séparer. Épurer votre espace peut vous imprégner d’une énergie renouvelée, d’un sentiment d’accomplissement général.

L’idée d’éradiquer le désordre chez soi n’a rien de nouveau, mais une alerte tendance récente souligne la montée de deux philosophies issues de coins bien différents du monde : la Suède et le Japon.

Mettre de l’ordre avant de mourir : une tendance venue de Suède

Peut-être morbide à première vue, la tradition suédoise du döstädning, « ménage de la mort », est pratiquée par les personnes âgées pour mettre de l’ordre dans les biens qu’ils ont accumulés au fil de leur vie avant de quitter ce monde. Le but est d’alléger le fardeau pour les êtres chers laissés derrière. Le beau côté est qu’il n’y a finalement pas d’âge pour faire du ménage dans sa vie. En effet, les mêmes principes peuvent vous guider si vous vous sentez crouler sous un amas d’objets.

Grâce au livre à succès Mettez de l’ordre dans votre vie de Margareta Magnusson[1], l’engouement pour le minimalisme prend de plus en plus d’ampleur en Amérique du Nord. L’auteure suggère de trier les possessions dont vous pouvez facilement vous départir (excès de vêtements, porcelaines, babioles...) et celles que vous souhaitez potentiellement garder (photos et souvenirs précieux).

KonMari

La méthode KonMari est une autre tendance d’épuration qui a pris de l’essor grâce au succès de librairie Le pouvoir étonnant du rangement, signé par la consultante en rangement nipponne Marie Kondo[2]. Cette approche vous encourage à ne conserver que les objets qui vous inspirent de la joie et à les ordonner méticuleusement pour donner une apparence propre et rangée à votre intérieur.

En voici les cinq grandes règles :

Éliminez le superflu pour faire plus de place à ce qui compte. Ne gardez que ce qui apporte de la joie. Oubliez les « un jour peut-être ». (Vous savez, ce pantalon un peu trop serré...) Prenez soin de vos effets personnels comme s’ils étaient en vie. (Appréciez les articles que vous décidez de garder.) Vos possessions reflètent votre état d’esprit.

La case départ

C’est le chaos? Les armoires débordent? Des piles de papiers s’amoncellent sur le moindre centimètre de surface plane? Vous avez de la difficulté à savoir par où commencer? Au lieu d’hyper-ventiler devant l’énormité de la tâche à accomplir, donnez-vous une chance et scindez-la en étapes. Vous fixer une limite de temps pour terminer la besogne aide aussi.

Voici certains des fondements de la méthode KonMari[3] :

Classez vos objets par catégorie au lieu de ranger pièce par pièce. Attaquez-vous à votre linge, à vos livres, à votre paperasse et, enfin, aux objets de valeur sentimentale.

Prenez le temps de faire le ménage complet de vos vêtements ou de vos livres d’un seul coup.

Si vous avez du mal à déterminer ce qui doit prendre la direction de la sortie, remémorez-vous le précepte KonMari : touchez l’objet et demandez-vous s’il déclenche une étincelle joie. Êtes-vous heureux de porter des vêtements qui ne vous donnent aucun plaisir? Est-ce que ça vous plaît d’être entouré de piles de livres non lus qui ne font pas vibrer votre cœur?

Les bienfaits

Il peut paraître ardu de dire au revoir à des biens, comme des tas de vieux livres universitaires, des boîtes de cartes d’anniversaire ou même des dizaines de câbles électroniques, mais dites-vous que vous pourriez récolter des bienfaits psychologiques insoupçonnés en vous débarrassant de ce matériel amassé.

Faire du ménage peut vous aider à prendre des décisions et, du même coup, vous donner de l’assurance. Songez aussi à la sérénité que procure un lieu de vie plus propre et ordonné, où chaque chose a sa place.[4]

Ménage financier

Épurez votre espace de vie et reprenez les mêmes principes pour devenir plus organisé financièrement. Mettre de l’ordre dans votre vie financière peut faire des miracles pour vos finances quotidiennes, et votre conseiller est la personne tout indiquée pour vous aider à vous organiser.

Si vous y mettez un peu d’effort et de la détermination, désencombrer votre foyer et organiser vos finances peut vraiment être une expérience cathartique. Se détacher de ce qui n’est pas synonyme de joie procure un merveilleux sentiment d’accomplissement et de liberté. C’est sans parler de cette agréable dose d’endorphine qui vous emplit de bonheur lorsque vous faites don de vêtements, de livres, de jouets et d’autres effets de la maisonnée à des gens qui pourraient réellement en avoir besoin.

Bon rangement!