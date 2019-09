Colmatez les fuites d’argent

PAR IG GESTION DE PATRIMOINE / SEPTEMBRE 2019

La meilleure façon d’atteindre rapidement vos objectifs, c’est de faire fructifier votre argent le plus efficacement possible.

Chaque fois que vous choisissez de faire ou non une dépense, vous avez l’occasion d’améliorer votre bien-être financier. Par exemple, dépenser 60 $ par mois pour un abonnement à un gymnase où vous n’allez jamais, ou à un journal que vous ne lisez plus, du point de vue de la planification financière, c’est une « fuite d’argent » - et cela vaut pour toutes les sorties d’argent inutiles.

Quatre moyens d’éviter les fuites grâce à un plan financier

1. Budgéter intelligemment

Chaque mois, vous avez des entrées d’argent (les revenus) et des sorties d’argent (les dépenses). En ciblant bien vos dépenses, vous profiterez mieux de votre argent. Par exemple, en annulant un abonnement de 100 $ par mois dont vous ne vous servez pas, vous pourriez rediriger 1 200 $ par année vers l’un de vos comptes enregistrés comme le REER, le CELI, le REEI ou le REEE. Vos cotisations à ces régimes sont à impôt différé ou libres d’impôt : elles croîtront donc plus rapidement, et il aura suffi de colmater une seule fuite pour en bénéficier.

2. Minimiser sa facture d’impôt

Il faut payer ses impôts, c’est indiscutable – mais vous faites un cadeau au fisc si vous ne profitez pas de tous les crédits d’impôt et occasions de planification offerts. Pour bien des familles, un plan fiscal détaillé peut mettre en lumière les fuites qui résultent de crédits d’impôt négligés ou d’occasions laissées de côté comme le fractionnement du revenu ou l’établissement d’une fiducie. Votre conseiller IG vous proposera des moyens de minimiser vos impôts et vous démontrera que les économies ainsi réalisées valent autant que les rendements de vos placements ou d’autres formes de revenus.

3. Gérer ses dettes grâce à une bonne planification

Un plan financier prévoit une série d’interventions pour réduire les fuites d’argent attribuables aux dettes et aux versements d’intérêts mensuels. Par exemple, en consolidant vos dettes à un taux d’intérêt réduit, vous pourrez soit les rembourser plus rapidement, soit investir les économies ainsi libérées en vue d’objectifs à long terme comme la retraite.

4. Protéger son présent et son avenir

Les assurances vie, invalidité et maladies graves sont conçues pour procurer un soutien financier à vous ou à vos bénéficiaires si un imprévu devait survenir. En pratique, elles viennent remplacer vos économies qui fuiraient autrement vers des dépenses ponctuelles ou récurrentes.

L’importance des conseils et d’un plan financier complet

Personne n’est tenu de trouver par lui-même le parfait équilibre entre l’épargne, les placements et l’assurance. Un conseiller IG a les outils, l’expérience et les connaissances dont vous avez besoin pour vous doter d’un plan véritablement synchronisé qui colmatera les fuites d’argent et vous aidera à profiter de tout ce que la vie peut vous offrir.