Fournitures de Beauce : un commerce aux milles et une trouvailles

Vous avez probablement déjà passé devant ce commerce du boulevard Dionne à Saint-Georges, mais si vous ne vous y êtes jamais entré, vous ne pouvez vous imaginer à quel point ce commerce regorge de trouvailles et de produits de qualité, pour tous les goûts et à des prix raisonnables. Depuis 20 ans, Fournitures de Beauce est fier de compter sur une clientèle fidèle et grandissante afin de répondre aux besoins en matière d’équipement alimentaires et d’articles pour la maison.

Immédiatement en entrant dans le magasin, vous serez charmés par l’accueil chaleureux et les conseils aiguisés de Mathieu Simoneau et de son équipe passionnée. Pour des ustensiles de cuisine tendances, de l’équipement de pâtisserie, de la literie comme nulle part ailleurs ou des produits de nettoyage écologiques, Fourniture de Beauce saura répondre à vos besoins, que vous soyez un particulier ou une entreprise.

Un succès inespéré

C’est en 1999 que M. Simoneau a débuté son petit commerce de fournitures commerciales pour la restauration et le domaine alimentaire d’établissements, dans un sous-sol de maison, qui est maintenant sa propriété. Victime de son succès et manquant d’espace, il prend possession, en 2002, du bâtiment où se situe actuellement le commerce. Ne se doutant pas que son inventaire allait se multiplier à une vitesse fulgurante, le propriétaire divise donc les 3000 pieds carrés du rez-de-chaussée entre son commerce et quatre appartements qu’il offre en location. Il se rend compte assez rapidement que sa formule est plus que gagnante et doit, à peine trois années plus tard, débâtir ses investissements résidentiels afin d’agrandir sa surface commerciale.

À l’écoute de son entourage, Mathieu se laisse convaincre d’un potentiel succès en offrant également des produits pour les particuliers. Cette décision a été très bénéfique pour le commerce, qui a commencé également à diversifier son offre de service en offrant notamment des ateliers culinaires, qui ont connu une popularité exceptionnelle, au point de devoir refuser des participants par manque d’espace. Au bout de trois autres années, la croissance de Fournitures de Beauce exige d’également utiliser l’espace dédié aux ateliers, afin d’agrandir une fois de plus l’espace d’inventaire pour répondre aux demandes de la clientèle.

« Nous avons dû arrêter les ateliers pour tout utiliser l’espace disponible, et encore aujourd’hui, on en manque! », raconte le propriétaire.

La clé de son succès? Un service hors pair, rapporte M. Simoneau. En plus d’un accueil chaleureux et d’un suivi des demandes des clients, l’entreprise offre également un service de garanti sur place pour plusieurs marques qui y sont en vente.

Suivre la tendance

Offrir un bon service sur place n’est pas tout! Le propriétaire se tient aussi à l’affût des nouvelles tendances, en étant présent dans les salons et les expositions, afin de dénicher les trouvailles les plus intéressantes pour son commerce.

Cette année encore, il est fier de pouvoir compter sur de nouveaux fournisseurs qui innovent en matière de marchandises. Entre autres, il vient de faire entrer la gamme de produits écologique de Mortier et Pilon, qui permettent de fabriquer chez soi des savons corporels et produits ménagers. La vague écoresponsable a pris d’assaut l’inventaire du commerce qui offre également des ustensiles de cuisine à base de blé ou des alternatives réutilisables aux emballages plastiques.

Journée portes ouvertes

Comme à chaque année, mais avec encore plus enthousiasme en vue du 20e anniversaire, l’équipe de Fournitures de Beauce attend avec impatience la folie de ses portes ouvertes qui aura lieu le 2 novembre.

« Ça, c’est incroyable! Il y a beaucoup de gens qui viennent à la journée portes ouvertes, c’est très connu. Les années auparavant il y avait une file à l’extérieur pour pouvoir venir aux portes ouvertes. », mentionne Mathieu.

Lors de cette journée, les clients pourront bénéficier d’un rabais équivalent aux taxes sur la plupart des produits en magasin.

Un endroit qui reste encore à découvrir

Derrière une façade qui ne témoigne pas de l’ampleur de ce que l’on peut y retrouver à l’intérieur, Fourniture de Beauce échappe encore à plusieurs. Ceux qui connaissent l’endroit, par contre, deviennent rapidement fidèles à l’entreprise, et même des gens de l’extérieur de la région se déplacent afin de venir y faire des emplettes.

Même si l’entreprise présente un site internet et une boutique en ligne, il ne faut pas s’y arrêter, car il y a dix fois plus d’items disponibles en magasin que sur la plateforme web.

« Il suffit aux clients d’y entrer seulement une fois pour s’apercevoir de tout ce qu’ils peuvent trouver en magasin. En regardant la façade ils peuvent trouver ça petit, mais une fois entrés ils se disent “wow!”. »

Mathieu Simoneau est bien conscient que ce succès incroyable est redevable à sa fidèle clientèle: