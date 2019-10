Votre déménageur possède-t-il les bonnes qualités ?

Le transport de vos biens par un déménageur fiable et compétent vous assurera un déménagement sans soucis. Lorsque vous choisissez une entreprise de déménagement, vous confiez tous vos biens et votre mobilier à des professionnels. Déménagement JFC vous présente les 5 qualités requises pour être un bon déménageur.

La base : ponctualité et courtoisie

Lorsque vous faites affaire avec des déménageurs, vous avez choisi une date bien à l’avance et il est primordial qu’ils soient ponctuels pour respecter vos délais. Ils doivent s’assurer de respecter les engagements établis au préalable.

Le jour « J » vous aurez à discuter plusieurs fois avec l’équipe et il est important qu’ils demeurent courtois et respectueux.

Disponibilité et écoute

La structure est importante dans un déménagement afin de s’assurer que vos objets soient déplacés au bon endroit et en fonction de vos besoins. Une bonne écoute de votre déménageur est essentielle pour respecter vos attentes.

S’il est bon dans son travail, il restera disponible tout le long de votre déménagent et s’assurera d’adapter le service rendu à vos besoins précis. Si vous avez des questions, vous pourrez facilement communiquer avec lui.

Aptitudes physiques

Faire son déménagement soit même augmente les risques de blessures. Vos déménageurs doivent faire preuve d’une excellente forme physique et avoir la force de déplacer, soulever et transporter vos meubles plus lourds. De plus, cela diminue le risque de chutes de vos biens.

Minutie et délicatesse

Bien que votre déménageur ait de la force, il lui faut également être minutieux et délicat afin de protéger votre mobilier. Il sera en mesure de déplacer vos meubles dans les espaces restreints, dans des escaliers ou par des fenêtres.

Bonne humeur

Vous risquez d’être stressé le jour de votre déménagement et d’être entouré de déménageurs professionnels qui sont de bonne humeur et souriant vous aidera à passer à travers de cette journée.

Déménagement JFC vous promet une équipe de déménageur qui comporte toutes ses qualités.

