« Sortons avec Flocon » : un nouveau programme pour faire bouger les tout-petits

Toujours dans le but d’augmenter la qualité de ses services éducatifs en milieu familial, le bureau coordonnateur Au palais des merveilles offre maintenant un nouveau programme d'activités extérieures pour faire bouger sa jeune clientèle 0-5 ans : Sortons avec Flocon.

Ce projet vise à favoriser les sorties extérieures à tous les jours et priorise le jeu actif chez les enfants. Il a également pour but de soutenir la RSG dans son offre de jeux à l’extérieur, par de la formation et un programme d’activités mensuel durant les mois d’automne et d’hiver.

Programme d’activités extérieures

Un programme d’activités extérieures sera donc fourni aux RSG, d’octobre 2019 à mars 2020, avec une mascotte nommée Flocon, qui incite les jeunes à sortir dehors à tous les jours. En plus de la mascotte, le programme vient également avec une grande affiche, des images d’une cour extérieure en automne et en hiver avec Flocon, de même que huit idées d’activités en fiches interchangeables à mettre sur l’affiche par mois. Une comptine est disponible sur le site Internet du CPE Au palais des merveilles. Le programme est également adapté pour les poupons.

Les activités offertes sont simples, amusantes, se font facilement et nécessitent souvent peu de matériels pour les RSG. Même la nature peut servir de matériel. L’important est de favoriser le jeu actif à l'extérieur.

Jouer dehors et bouger étant des composantes essentielles au développement de l’enfant, Sortons avec Flocon vise également à développer plusieurs composantes du développement moteur, comme la motricité globale, l’orientation spatiale, l’apprentissage du schéma corporel et le tonus musculaire. Le programme comporte d’ailleurs des spécifications distinctes et des objectifs à atteindre pour chaque activité.

Un concours à tous les mois

Les RSG pourront participer à un concours qui aura lieu à tous les mois, en faisant parvenir des photos des enfants en action à l’extérieur et montrant ainsi les activités offertes. Chaque photo donnera la chance de gagner de l’équipement supplémentaire qui permettra aux enfants de jouer à l’extérieur.

Un groupe de partage avec les RSG permet également de publiciser les événements à venir, de donner des idées et de présenter les bons coups des RSG.

Un projet qui connaît déjà du succès

Les retombées de ce projet se font déjà ressentir, puisque le projet est déjà très populaire et connaît beaucoup de succès, grâce entre autres à la présence de Flocon, la mascotte. Plusieurs RSG ont d’ailleurs eu l'idée de se procurer des mascottes supplémentaires afin que chaque enfant en détienne chacun une pour participer aux activités.

Le lancement de ce programme d’activités a eu lieu le 28 septembre dernier, au Centre de congrès du Georgesville. Deux formations ont été données lors de cette journée, dont une avec un ergothérapeute sur le développement moteur des enfants 0-5 ans.

Tous les parents qui fréquentent les services de garde de la MRC de Beauce-Sartigan en milieu familial peuvent obtenir plus de renseignements sur le programme Sortons avec Flocon et sur les activités proposées en s’informant auprès de leur RSG.