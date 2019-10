L'Équipe Motopro devient Adrénaline sports Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Le 24 octobre, l'équipe du tout nouveau Adrénaline sports de Saint-Georges ouvrait officiellement ses portes en présence de plus de 150 invités.

De nombreux partenaires d'affaires, dignitaires, clients et futurs clients étaient présents pour souligner l'événement. Présent dans la région depuis plus de 20 ans et connu sous le nom Équipe Motopro, le nouveau Adrénaline sports offre désormais à sa clientèle, une expérience de magasinage hors du commun.

Les rénovations extérieures, effectuées sur l’immeuble, apportent assurément un vent de fraicheur sur le boulevard Lacroix. Ce vent de modernité se retrouve également à l'intérieur du concessionnaire, ne serait-ce que par les couleurs, la vaste salle d’exposition et l'important choix d'accessoires et de vêtements offerts, et ce, pour tous les types de véhicules.

Les propriétaires présents sur place étaient très fiers du résultat et très heureux d’avoir de nouveaux locaux dans la ville de Saint-Georges. Le nouvel emplacement leur permettra une plus grande proximité avec les clients. D'ailleurs, les commentaires des invités étaient aussi tous les mêmes : « Quel beau magasin à Saint-Georges, nous avons déjà hâte de revenir! »

Un nouveau nom, mais toujours la même équipe passionnée

Si le nom de l'établissement a changé, l'équipe et la passion des employés, la qualité du service et les produits disponibles demeurent les mêmes.

L'administration a toutefois été cherchée les services d'un homme bien connu dans la région, Martin Caron. Natif de Saint-Georges, M. Caron occupe désormais le poste de directeur général de l'entreprise. Celui qui cumule plusieurs années d'expérience en gestion n'a qu'un objectif en tête : faire d'Adrénaline sports, LA référence à Saint-Georges.

En passant de la motoneige à la souffleuse, de la tondeuse à la moto ou d’un VTT à un Can-Am Spyder, Adrénaline sports de Saint-Georges peut compter sur des manufacturiers offrant les meilleurs produits dans l’industrie soit BRP, Honda et Yamaha. Il est donc possible d’y retrouver tous les véhicules et accessoires pour les plus passionnés d'entre tous.



L’équipe d’Adrénaline sports Saint-Georges est prête à vous recevoir dès maintenant au 15655, boulevard Lacroix à Saint-Georges. Pour tous les détails, visitez le adrenalinestgeorges.ca.