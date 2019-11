Misez sur l'achat local pour vos cadeaux des fêtes!

Le Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins présentera prochainement sa 9e édition qui se déroulera les 9 et 10 novembre au Centre communautaire.

Avec la tenue de ce 9e salon, l’objectif est avant tout de promouvoir les talents des artisans et des petites entreprises de Notre-Dame-des-Pins et des environs avant tout, comme l'a mentionné l'organisatrice de l’événement, Mme Manon Lachance. Des artisans de l’extérieur y participent également, ce qui amène une belle diversité chez les exposants.

« À chaque année, c’est un salon qui est attendu. Nous, ce qu’on veut, c’est que les gens aient le goût de venir voir ce que l'on fait à Notre-Dame », a-t-elle affirmé.

Plus d’une vingtaine d’artisans seront sur place afin d’y présenter des produits pour tous les goûts. L’événement démontre une capacité constante de se renouveler, mais offre aussi une belle variété.

Des nouveautés et des incontournables

Comme à chaque édition, les visiteurs retrouveront certains habitués du salon, mais auront également l’occasion de faire de belles découvertes. Cette année, près de la moitié des commerçants présents feront une première apparition au salon.

« Je vais avoir des artisans nouveaux qui vont faire des mitaines, des tuques, des choses comme ça, des produits qu’on ne voit pas nécessairement facilement dans nos grandes chaînes. J’ai vraiment de tout, autant artistique que alimentaire », a évoqué Mme Lachance.

Les gens pourront entre autres découvrir les photographies de Sous l’œil de Sylvie, qui seront exposées dans le hall d’entrée du Centre communautaire. L’artisane France Quirion sera également présente au salon pour proposer notamment ses produits de lin.

On y retrouvera aussi bien d’autres exposants comme M. Beigne, les Délices des générations, Saucisse Giroux, ainsi que des incontournables comme les Roy de la pomme. Et même les habitués attendent les visiteurs avec de nouveaux produits.

« C’est important qu’ils soient là. Les gens les attendent. Les Roy de la pomme sont avec nous, ça fait neuf ans. À chaque année, j’ai toujours un nouveau produit, une nouvelle affaire qu’ils vont mettre la lumière dessus, Quand tu les as, les Roy de la pomme, devant toi, et qu’ils ont un produit que tu n’as jamais vu, c’est un peu ça, le Salon de Notre-Dame », a poursuivi l'organisatrice.

Cette année, les artisans proviennent en grande partie de la Beauce, comme Notre-Dame-des-Pins, Saint-Georges, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-René, ou encore de Saint-Lambert.

Rencontrer « la personne derrière le produit »

Manon Lachance a également souligné que le Salon des artisans permettait aux gens d'échanger avec les exposants sur place, de rencontrer « la personne derrière le produit » et d'en apprendre plus sur le travail de chacun d'eux.

« Si tu as une question plus pointue ou si tu veux rencontrer des spécialistes, tu vas les voir sur place », a-t-elle dit.

Le côté chaleureux et familial de ce salon, ainsi que les nouveautés et les classiques qui y sont présentés font le charme de ce salon qui se tient depuis neuf ans. L'événement est aussi une excellente occasion d'encourager l'achat local et de faire des trouvailles pour vos cadeaux des fêtes.

Le Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins accueille à chaque année près de 1000 visiteurs. L'événement s'adresse à tous : familles, hommes, femmes, retraités, épicuriens et artistes.

L’accès au site est gratuit. Pour plus de détails sur le salon et ses exposants, les personnes intéressées peuvent se référer à la page Facebook des Loisirs Notre-Dame-des-Pins ou communiquez avec Mme Manon Lachance au 418 774-9216.