Abattage, émondage et rognage de souches : De la cime à la Racine est la solution!

De la cime à la Racine est une entreprise d’abattage, avec ou sans nacelle, d’émondage et de rognage de souches qui œuvre depuis 25 ans dans le domaine forestier.

Grâce à leur vaste expérience, cette entreprise de Lambton saura vous conseiller et effectuer vos travaux de manière professionnelle. Leur équipement, leur expertise et l’assurance responsabilité vous garantiront un travail sécuritaire qui saura vous satisfaire!

Les propriétaires, Isabelle Bouchard et Gilles Racine, ont à cœur leur clientèle, c’est pourquoi l’entreprise offre un service personnalisé en fonction des besoins et de la volonté de leurs clients. Vous avez des travaux à réaliser? L'équipe se rendra sur place et réalisera une estimation gratuite.

Que ce soit pour un arbre dangereux à proximité de vos bâtiments ou atteint d’une maladie, l’entreprise saura vous aider.

Services et produits offerts

De la cime à la Racine adapte le travail selon vos attentes. L'équipe est en mesure d’analyser la santé de vos arbres, de vous aider à prendre une décision en ce qui a trait à l’abattage ou à l’émondage de ceux-ci ou de remettre votre terrain en parfait état en cas de bris à la suite d’intempéries ou autre, tout en sécurisant les lieux.

L’entreprise est équipée d’une rogneuse qui permet également de déchiqueter les souches. Une fois le rognage terminé, le sol nivelé ne laissera plus aucune trace de l’arbre. Il vous sera alors possible d’ensemencer ou même de replanter au même endroit. Les souches ne déguiseront plus la beauté de votre terrain et n’incommodera plus la tonte de votre pelouse!

En plus d’offrir leurs services sur un grand territoire, De la cime à la Racine propose différents produits à vendre :

Inventaire annuel en bois de chauffage, dans les dimensions et les essences de votre choix (livraison comprise);

Bois de camping, emballés en paquets, pouvant fournir autant les campings, les dépanneurs, que les entreprises ou les particuliers;

Vente de piquets de cèdre, tournés et aiguisés en grande quantité et en plusieurs dimensions. Leur esthétique et leur longévité fera l’envie de tous et serviront dans une multitude de projets;

Paillis 100 % cèdre naturel en vrac, disponible pour enjoliver vos parcs de jeux et vos platebandes.

De la cime à la Racine est située au 183, rang Saint-Joseph, à Lambton. Pour en savoir plus sur leurs services et les produits offerts, vous pouvez appeler au 819 582-9816, suivre l'entreprise sur sa page Facebook ou encore visiter son site Web à l’adresse www.cimeracine.com.