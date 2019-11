LE DIABÈTE ET LE DESSERT

Lorsque les gens reçoivent le diagnostic de diabète, ils se mettent aussitôt à penser qu’ils ne pourront plus manger de desserts, dans le but de réduire leur consommation de sucre. Il est vrai que les pâtisseries, les bonbons et le chocolat contribuent à l’augmentation de la glycémie. Par contre, dans le but de garder un équilibre dans son alimentation et le plaisir de manger, il est irrationnel de croire qu’il faudrait éliminer complètement ces aliments pour le reste de votre vie suite au diagnostic. Il serait préférable de limiter la consommation des aliments sucrés peu nutritifs, en réduisant la grosseur des portions et la fréquence à laquelle ils sont consommés.

Si toutefois, vous avez l’habitude de terminer vos repas avec une touche sucrée, il existe des alternatives. Alors en cette journée mondiale du diabète, voici des suggestions pour bonifier vos desserts.

Des desserts moins sucrés

Pour mieux contrôler ce qui se trouve dans son assiette, il est préférable de cuisiner soi-même ses desserts. Ainsi, il est possible de procéder à certaines substitutions pour réduire la quantité de sucre dans la recette originale.

Pour les recettes de muffins, pains, galettes et gâteau, il est possible de faire des substitutions pour réduire la quantité de sucre ajouté. Voici quelques suggestions pour modifier vos recettes originales. Pour 1 tasse (250 ml) de sucre, vous pouvez faire les substitutions suivantes :

1/2 à 3/4 de tasse (125 à 180 ml) de sucre

1/2 tasse (125 ml) de sucre et 1/2 tasse (125 ml) de purée de dattes

1 tasse (250 ml) de compote de pommes non sucrée

1 tasse (250 ml) de purée de dattes

3/4 de tasse (180 ml) de sucre et 1/3 tasse (75 ml) de lait en poudre

D’ailleurs, si vous désirez faire votre propre purée de dattes maison pour l’utiliser dans vos desserts, voici la recette de Madame Labriski. Elle se conserve jusqu’à 3 semaines au réfrigérateur et 3 mois au congélateur.

Ingrédients

500 g (3 tasses ou 750 ml) de dattes séchées dénoyautées

1 2/3 tasse (410 ml) d’eau

Préparation

Mettre les dattes et l’eau dans un bol allant au four à micro-ondes. Cuire 4 minutes à puissance maximale. Réduire les dates en purée à l’aide d’un robot-culinaire, d’un mélangeur ou d’un pied-mélangeur.

L’utilisation de la purée de dattes dans les desserts permet non seulement de réduire la quantité de sucre, mais également d’ajouter des fibres dans vos desserts. Les fibres contribuent au meilleur contrôle de la glycémie. En effet, puisque nous sommes incapables de les digérer, celles-ci ralentissent la digestion et donc l’entrée de sucre dans le sang. Ainsi, la glycémie augmente aussi moins rapidement.

Si vous désirez en apprendre davantage sur le diabète et les avantages de la pratique d’activité physique, consultez notre article de blogue Le diabète; que connaissez-vous de cette maladie qui touche 600 000 québécois?

