La campagne de recrutement de personnel va bon train aux restaurants McDonald's de Saint-Georges

On la sent très calme et en contrôle malgré le bourdonnement qu'il doit bien y avoir ces temps-ci dans l'horaire de travail de Chantale Ross. En tout cas, à quelques jours d'ouvrir son 4e restaurant McDonald's sur le territoire de Saint-Georges – le premier du côté Ouest, la propriétaire franchisée démontre une maîtrise de la fébrilité qui doit quand même l'habiter intérieurement!

En plus, Mme Ross vient de lancer une vaste campagne de recrutement de personnel sur le Web, via EnBeauce.com, qui lui a permis de combler, dès la première semaine, dix des 35 nouveaux postes disponibles.

« Oui, je suis très satisfaite [de la campagne] car nous avons vu tout de suite une réponse. Il y a eu plus de cv qui sont entrés très rapidement, contrairement à d'autres façons qu'on avait utilisés pour aller chercher des gens. On a eu aussi un plus grand nombre d'applications », a-t-elle fait remarquer.

Ce recrutement n'est pas uniquement axé pour répondre à la demande du nouvel arrivant mais pour renflouer les troupes de toutes les bannières georgiennes de McDonald's qui compte quand même un contingent de 150 personnes!

Déjà, les employés de l'Est se promènent dans les trois établissements présentement en opération (Wal-Mart, centre-ville et restaurant principal du boulevard Lacroix) et le mouvement de personnel pourra se poursuivre de la sorte avec le restaurant de la rive Ouest.

Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la campagne Web, qui est toujours en cours sur EnBeauce.com, n'a pas attiré que des jeunes. « J'ai eu des personnes d'une cinquantaine d'années qui ont répondu à l'appel, notamment pour l'Ouest. Ça permet d'avoir un bon équilibre entre jeunesse et expérience du milieu de travail mais aussi pour l'horaire. Les jeunes ne sont pas disponibles le jour parce qu'ils sont aux études, alors le personnel mature permet de répondre aux besoins en la matière », de dire Mme Ross.

Pour elle, la candidate ou le candidat idéal « c'est quelqu'un qui aime le monde parce que chez McDo, nous servons des gens, nous travaillons avec des gens. Quelqu'un qui est de bonne humeur, qui a une facilité de travail en équipe, quelqu'un de fiable qui répond présent à chaque fois que ses services sont requis selon l'horaire prévu », d'expliquer la patronne qui a aussi pignon sur rue à Lac-Mégantic.

Le restaurant McDonald's du 850, boulevard Dionne, ouvrira officiellement ses portes au grand public le 3 décembre à compter de 11 h. En tant que partenaire de la collectivité de Saint-Georges, Chantale Ross souhaite profiter de l’ouverture de son nouveau restaurant pour soutenir Parrainage Jeunesse, un organisme sans but lucratif qui a pour mission d’offrir un accompagnement aux jeunes afin de favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein potentiel. C’est pourquoi à l’occasion de l’ouverture de son nouveau restaurant, Mme Ross remettra 1$ sur les ventes du combo incluant un sandwich Big Mac ou un sandwich MacPoulet et une boisson gazeuse à 4$ à l’ajout d’une frite de format moyen, à cet organisme de la région.

Pour la campagne de recrutement de personnel aux restaurants McDonald's de Saint-Georges, cliquez ici.