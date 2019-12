Devriez-vous déménager ou non ?

Vous pensez à déménager, mais vous êtes encore incertain de réellement vouloir quitter votre logement actuel. Il y a de nombreuses questions à vous poser avant de prendre cette décision. Déménagement JFC vous offre quelques points pour vous aider dans votre réflexion.

Votre logement actuel vous convient-il encore ?

Prenez un moment pour regarder votre logement et cherchez les défauts et les qualités de l’endroit. Également, analyser le coût de votre loyer à savoir s’il est toujours acceptable pour vous. Êtes-vous en mesure de tolérer encore le niveau sonore entourant votre demeure ? Pensez à la relation que vous entretenez avec votre propriétaire.

Quelle est la distance entre votre lieu de travail et vos activités ?

La localisation de votre logement est-elle à une distance raisonnable de vos activités, études, travail, loisirs, etc. ? Vous devez vous demander si vous aimeriez prendre le transport en commun, marcher ou utiliser les transports en commun pour vos déplacements. Le temps que vous pourriez mettre à vous rendre d’un endroit à l’autre peut jouer aussi sur votre décision.

L’accessibilité des services essentiels et des commodités comme l’épicerie, la pharmacie, les cafés, les banques ou encore les restaurants sont à prendre en compte.



Un nouveau quartier ou une nouvelle ville pourrait-il vous plaire ?

Actuellement, peut-être que vous n’aimez pas l’environnement et l’ambiance de votre quartier ou voir de votre ville. Ce serait un excellent moment pour visiter différents endroits et faire la liste de ce qui vous plaît ou non.

Il est primordial de bien vous renseigner sur le milieu où vous pourriez vivre. Si vous déménagez loin vous pourriez vous éloigner de votre famille, de votre travail ou de vos amis.

En visitant le quartier qui vous intéresse, vous devriez demander aux commerçants de la qualité et de la vie résidentielle. Se renseigner sur le coût de la vie est un autre facteur qui pourrait vous aider à prendre votre décision.

Avez-vous les moyens de déménager ?

Cela fait de nombreuses années que vous vivez sous le même toit et le coût de votre loyer pourrait être moins dispendieux que le prix courant. Pour faire un comparatif, faites des recherches sur les logements aux alentours. Ensuite, faites votre budget en calculant les frais de déménagements et les frais d’aménagement de votre nouvel appartement.

Avez-vous assez d’espace ?

Vous avez l’impression d’être à l’étroit ou au contraire qu’il y a trop d’espace ? Vous devriez faire une liste de vos besoins et ce que vous projetez dans l’avenir. En allant, vers un espace plus restreint il y a des chances que les coûts de loyer soient plus faibles. Si vous penchez pour un plus grand logement, vous aurez plus de rangement et d’options d’aménagement.

Les délais pour prévenir votre propriétaire sont-ils dépassés ?

Le bail que vous avez signé peut devenir une contrainte si vous vous décidez à déménager trop tard. Selon le nombre de mois inscrit au contrat, vous devez respecter des délais pour prévenir votre propriétaire de votre désir de déménager.

Que vous décidiez de rester dans votre quartier ou que vous déménagiez à une plus longue distance, Déménagement JFC desserre de nombreux endroits.