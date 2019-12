Trois bonnes raisons d'opter pour l'entraînement de groupe

TROIS BONNES RAISONS D’OPTER POUR L’ENTRAINEMENT DE GROUPE

Vous avez de la difficulté à vous entrainer seul ? Vous êtes-vous déjà demandé si les cours d’activité physique en groupe sont pour vous ? Je vous propose trois bonnes raisons d’opter pour ce type d’entrainement.

1- L’aspect social

Tout d’abord, en s’entrainant en groupe, c’est une bonne occasion de trouver des amis et de créer des liens avec les gens voulant prendre leur santé en main. Comme vous le savez peut-être, l’aspect social est un déterminant important d’une bonne santé. Durant votre séance, vous pourrez échanger vos expériences, discuter de vos intérêts ainsi que partager vos motivations et vos limitations face à l’exercice. Vous verrez que vous n’êtes peut-être pas seul à avoir des obstacles lors de la pratique d’activité physique. C’est un bon moment d’échanger vos trucs les autres membres du groupe.

2- Accès à un kinésiologue

Opter pour l’entrainement de groupe vous permet aussi d’avoir accès à un kinésiologue qualifié et dynamique qui saura rendre votre séance plaisante. Il pourra vous guider vers une pratique d’exercice sécuritaire tout en tenant compte de votre état de santé et de vos limitations. Vous pourrez profiter de son expertise et il s’assura de ne pas négliger les étapes importantes lors de votre entrainement comme : l’échauffement, la partie cardiovasculaire, le renforcement musculaire, le retour au calme et la flexibilité. Aussi, il pourra vous aider à adopter de saines habitudes de vie même à l’extérieur des entrainements de groupe. N’est-ce pas génial ? Même si vous êtes en groupe, le kinésiologue vous aidera à trouver l’intensité que vous souhaitez atteindre. Vous n’aurez pas à vous « casser » la tête en vous demandant quoi faire comme exercice. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en entrainement pour joindre un cours en groupe. Vous ne serez pas laissé à vous-même, rassurez-vous ! Le kinésiologue s’occupera de vous et s’assura que vous ayez du plaisir à bouger.

3- La motivation et les rendez-vous hebdomadaires

L’effet de groupe et les encouragements peuvent parfois être une source de motivation pour plusieurs. Le plaisir retrouvé dans la séance et l’entraide observée auprès des participants vous donneront le goût de vous dépasser et de revenir la semaine suivante. Le dynamisme et les encouragements du kinésiologue vous aideront à vous dépasser à chaque séance afin d’atteindre de votre objectif. Même en groupe, il est possible de s’améliorer et de se surpasser. Il est toutefois important de choisir un cours qui convient à votre horaire et à vos intérêts. Cela vous aidera à être assidu afin de ne pas négliger votre entrainement.

En tant que kinésiologue, je suis convaincue que les cours de groupe peuvent être un atout important si vous voulez commencer à bouger et que vous ne savez pas quoi faire. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, je vous invite à venir essayer l’un de nos cours de groupe au Pavillon du cœur. Pour découvrir l’horaire des cours de groupe, vous pouvez consulter notre programmation au www.coeur.ca. Notre session d’hiver débute le 13 janvier 2020.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au 418-227-1843 #202.

