Comment vivre un déménagement quand on a des enfants

Déménager est déjà une bonne source de stress, mais cela peut l’être encore plus si vous avez des enfants. En tant qu’adultes, vous devez vous assurer de gérer tous les aspects et prendre toutes les décisions concernant le déménagement. Vous devez comprendre que vos enfants pourraient être affectés par votre comportement et les tensions que vous pourriez ressentir. La communication est essentielle et chacun des membres doit participer. Ainsi, Déménagement JFC vous donne des solutions pour un déménagement inclusif.

Avant le déménagement

Vous seriez tenté de prendre les décisions seule, mais vous risqueriez de vous isoler et vous ajouter un poids supplémentaire. Prenez le temps de discuter de l’organisation avec votre conjoint ou conjointe et vos enfants. Vous pourriez être surpris des solutions qui pourraient être apportées.

Il y a de fortes chances que vos enfants ressentent de la tristesse ou de l’angoisse de quitter ce lieu qui jusqu’à maintenant ont été leur maison et de partir loin des gens qu’ils aiment. Quelques semaines avant le déménagement, assoyez-vous avec eux et écoutez ce qu’ils ont envie de partager et partagez vos propres sentiments également.

Également, vous pourriez leur faire visiter le futur logement et le quartier, les tenir occupés en leur confiant l’emballage de leurs jouets et vêtements et vous pourriez leur faire imaginer la nouvelle décoration de leur chambre.

Il est primordial de tenter de garder vos routines le plus possible. Il est suggéré d’inclure la famille élargie et les amis proches dans les discussions autour du déménagement pour permettre aux plus jeunes de s’exprimer. Une bonne idée serait d’organiser un dîner de famille un mois avant le départ et de se répartir les différentes tâches. En plus de se sentir utiles, les membres de votre famille vous enlèveront un énorme poids sur les épaules.

Pour qu’ils ne sentent pas complètement perdus dans leur nouvelle maison, prenez une boîte pour y mettre des souvenirs de l’ancienne demeure (photos ou des objets importants pour eux).

Le jour du déménagement

Vos enfants sont peut-être trop jeunes pour participer à la journée de déménagements. Prévoyez quelqu’un pour les garder pour que vous ayez l’esprit tranquille et être plus efficace. Toutefois, si l’enfant est témoin des pièces qui se vident et qui se remplissent par la suite, pourrait les aider à réaliser ce qui se passe.

Mettez à profit tous les membres de la famille qui auront chacun une tâche pour faciliter le travail des déménageurs.

La première pièce qui devrait être aménagée et la chambre de vos enfants pour que rapidement ils reprennent leur routine et retrouvent un environnement connu. Demandez-leur comment ils veulent placer leur meuble et laissez-les ouvrir les boîtes qui contiennent leurs jouets.

Après cette journée exténuante, prenez un moment pour faire une petite promenade dans votre nouveau quartier et aller manger dans un restaurant local pour vous détendre.

À la suite du déménagement

La patience sera votre mot d’ordre pour les jours qui suivent. Il faut que vous donniez le temps à tous de faire le deuil de votre ancienne résidence. Lorsque vous avez terminé de tout aménager, invitez les amis de vos enfants à venir les voir pour ainsi les rassurer qu’ils pourront rester en contact. Avec votre famille, allez vous présenter à vos voisins et participez aux activités du quartier.

En ce moment de l’année, Déménagement JFC tient à souhaiter un joyeux temps des Fêtes à tous, et particulièrement à ceux qui ont déménagé ou qui déménageront.