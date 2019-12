Joyeuses fêtes!

L’équipe de Le Sillon vous souhaite à tous et à toutes un joyeux temps des fêtes et une très belle année 2020 remplie de bonheur, de grands et petits plaisirs et du succès dans vos projets. Mais surtout, nous vous souhaitons une année en pleine santé!

Bien sûr, les réunions de famille et avec les amis sont nombreuses en cette période de l'année. C'est le moment de se créer de merveilleux souvenirs. Mais il ne faut pas oublier que la santé est notre bien le plus précieux. Nous la prenons souvent pour acquise et pour diverses raisons nous ne la ménageons pas toujours. Et pour être en mesure de bien aider et soutenir les autres, nous devons maintenir une bonne santé mentale pour nous sentir bien dans notre peau.

Voici 5 petits conseils à mettre dans vos résolutions pour l’année à venir :

1 – S’aimer

Il est important de s’aimer et d’accorder une attention toute particulière à ce que l’on se dit intérieurement.

2 – Arrêter de juger

Il ne faut pas se juger et voir le mal là où il n’y en a pas. Les choix que nous avons faits par le passé ont été faits parce qu’ils semblaient être les meilleurs. Il faut donc les accepter et continuer d’avancer.

3 – Ne pas rester seul

Même s’il y a des jours où nous n’en avons pas envie, il est important de ne pas rester seul, d’aller chercher les autres.

4 – Se renouveler

Il faut apprendre à cultiver le goût de vivre en continuant de s’apprécier et de se laisser apprécier. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire de nouvelles choses.

5 – Faire preuve de gratitude

La gratitude, c’est savoir faire preuve de reconnaissance dans notre vie. Aimez-vous, pardonnez-vous et remerciez-vous.

Le Sillon offre des services gratuits et confidentiels aux membres de l’entourage d’une personne atteinte d’un trouble majeur de santé mentale. Vous avez des questions, des inquiétudes? Vous avez besoin d’information? N’hésitez pas à nous contacter.

Catherine Cliche

Directrice générale, 477, 90e Rue, Saint-Georges, 418 227-6464