Mieux gérer les dépenses de dernière minute

Les dernières semaines de la période des Fêtes peuvent compromettre le budget le mieux planifié.

Voici comment se préparer aux surprises, aux imprévus et même aux invités inattendus.

Alors que la période des Fêtes atteint son apogée, les consommateurs avertis se préparent à l'inattendu, comme des collègues qui vous offrent un cadeau de dernière minute, le voisin qui laisse un panier de friandises sur votre porche, des cadeaux pour des rencontres dont vous n’étiez pas au courant ou l’invité qui se présente de manière inattendue à l’échange de cadeaux en famille. Toutes ces situations peuvent vous plonger dans une frénésie de dépenses excessives de dernière minute.

Donc, avant de vous rendre au centre commercial ou aux rayons des vins et de dépenser en trop pour des cadeaux non planifiés, lisez ces quelques suggestions qui vous aideront à célébrer la nouvelle année dans le respect de votre budget et à préserver votre vie sociale.

Tenez-vous-en à votre plan

Utilisez l'expérience des années précédentes pour créer une liste généreuse de personnes à qui vous prévoyez donner des cadeaux, et respectez-la. Il n’est pas nécessaire de retourner chaque invitation, cadeau ou geste de dernière minute. Les Fêtes devraient être synonymes de générosité. Acceptez les cadeaux avec grâce et rappelez-vous d’ajouter cette personne à la liste de l’année prochaine.

Soyez astucieux

Ne sous-estimez jamais la valeur sentimentale des cadeaux faits maison. Une boîte de biscuits? Un pot de sauce? Une carte faite à la main? Ces cadeaux nécessitent plus de temps que d’argent et la plupart des gens, en particulier les bons voisins, attachent souvent plus d’importance à ces petites attentions.

Faites de la planification d’équipe

Si vous avez des employés ou des clients et que vous souhaitez les remercier avec un dîner ou un souper, visez les économies d'échelle. Au lieu de dîners individuels, envisagez un dîner d'équipe ou une fête privée et limitez vos dépenses à un événement au lieu de plusieurs. Les échanges de cadeaux sont un autre moyen d’améliorer le moral et de limiter les dépenses de chacun autour d’un seul événement.

Évitez la tentation

La plupart d’entre nous n’ont pas la volonté de résister aux tentations sans fin d’un centre commercial rempli de vitrines, de sons et de l’odeur de brioches à la cannelle. Si vous allez au centre commercial, à la boutique d'articles ménagers avec ses gadgets intéressants ou au marché en plein air avec son cidre chaud et ses bricolages des Fêtes, vous risquez de dévier de votre budget. Au lieu de cela, magasinez en ligne, respectez votre liste et favorisez toujours la livraison gratuite.

Gâtez-vous pour la nouvelle année

Ajoutez à votre liste un article que vous achèterez pour vous-même le lendemain de Noël ou dans les premières semaines de janvier, lorsque les prix sont au plus bas.

N'oubliez pas qu'un budget des Fêtes n'est pas une contrainte. Il s’agit de trouver le meilleur moyen de partager ce que vous avez avec vos amis, votre famille et les autres personnes de votre entourage. Vivre bien et savoir que vous pouvez gérer les dépenses du temps des Fêtes avec confiance est votre récompense pour la prise en charge de vos finances, qui vous permettra de profiter de toutes les possibilités de la vie.

Par IG Gestion de Patrimoine / décembre 2019