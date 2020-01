Retraite : continuez de recevoir un salaire

Ce n’est pas parce que vous prenez votre retraite que les entrées d’argent doivent cesser. Voici quelques suggestions pour vous assurer d’avoir les moyens de vivre comme vous l’entendez.

Même si la retraite peut sembler merveilleuse pour certains, un obstacle majeur empêche bien des Canadiens d’en profiter réellement : l’argent, ou plutôt, le manque d’argent. Au moment où l’on arrête de travailler, les chèques de paie cessent eux aussi d’arriver, ce qui, évidemment, peut nuire à notre niveau de vie.

Heureusement, il existe plusieurs moyens de conserver un revenu, même une fois qu’on a pris sa retraite, affirme Jack Courtney, vice-président du service de planification pour la clientèle privée, du Groupe Investors. Voici ses conseils.

Q. Quelles stratégies devrait-on adopter pour maintenir un revenu après la retraite ?

R. La retraite marque un changement dans notre mode de vie. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimeriez faire, et évaluez ce que ça pourrait vous coûter. Je vous recommande de faire cette prévision en compagnie d’un conseiller qui sera en mesure de vous dire ce que vous pouvez retirer [de votre portefeuille] selon l’état des marchés. Soyez honnête envers vous-même et demandez-vous si vous êtes à l’aise avec la volatilité. Vous pourrez alors trouver des solutions qui ne vous empêcheront pas de dormir la nuit.

Q. Quelles sont les options d’investissement à envisager pour la retraite ?

R. Il vous faut des placements en actions dans une portion de votre portefeuille, afin de vous prémunir contre l’inflation qui pourrait réduire votre pouvoir de dépense. Vous devez aussi considérer l’efficience fiscale : moins vous payerez d’impôt et plus vous aurez de l’argent longtemps. Vous pouvez opter pour des fonds de placement de sociétés, combinés à la Série T de fonds communs de placement, et vous aurez une façon fiscalement avantageuse d’obtenir un revenu provenant de vos fonds non enregistrés. Vous devriez également envisager les options de revenu garanti, comme les rentes viagères. Vous pouvez les combiner à une assurance vie. Et ce ne sont que quelques-unes des options.

Q. Quelles sont les erreurs courantes que les retraités font dans la gestion de leur portefeuille ?

R. Les gens sont parfois trop prompts à aider leurs enfants ou leurs petits-enfants avant d’avoir prévu le nécessaire pour financer leur retraite. Au contraire, certaines personnes sont trop prudentes et ont du mal à évaluer l’argent qu’elles peuvent dépenser tout en conservant des économies à long terme. Par conséquent, elles ne profitent pas autant de leur retraite qu’elles le pourraient. C’est pourquoi je crois qu’il est important que vous preniez soin de planifier votre revenu pour votre retraite. Vous pourrez ainsi jouir de votre argent en toute confiance.

Par Brenda Bouw / octobre 2015