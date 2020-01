Faites des listes pour une bonne préparation à votre déménagement!

Vous avez pris la décision de déménager, mais vous ne savez pas comment vous organiser ou par quoi commencer ? Déménagement JFC vous conseille de faire une liste pour chaque étape de ce processus si souvent stressant.

Lorsque la décision de déménager est prise

La première chose que vous devez décider est quel type de déménagement vous souhaitez : entre amis, à l’aide de professionnels ou les deux. Pensez au pour et contre de chacune de ces solutions avant de faire votre choix final. Par la suite, vous devez réserver le camion, les déménageurs ou les amis.

Si jamais votre choix s’arrête sur des déménageurs vous devriez choisir une entreprise qualifiée, vous assurez qu’elle détient une assurance contre les dommages et les pertes, informez-vous sur les tarifs horaires et demandez une estimation et convenez de la date et de l’heure.

Faire du tri

Il est idéal de penser à commencer votre tri 3 mois avant le déménagement. Pensez à ce que vous pouvez donner au lieu de tout jeter.

L’un des premiers endroits où faire le tri est votre garde-robe. Par exemple, si vous avez des vêtements en double ou que vous n’avez pas porté depuis plus d’un an donnez-les.

Attaquez-vous ensuite à vos livres et films. Mettez dans la boîte à donner tous ceux que vous avez en double, ceux dont vous n’avez plus d’attachement ou encore vous ne les aimez tout simplement pas.

La cuisine est l’un des endroits où l’on peut avoir le plus d’encombrement. Tout ce qui n’a pas servi ou qui ne vous a servi qu’à l’occasion peut être donné. Calculez l’espace que vous aurez dans votre prochaine habitation

Début de l’emballage

À deux mois du grand jour, vous devriez débuter vos boîtes. Calculez une semaine par pièce pour estimer le temps que cela vous prendra. Mettez en premier tout ce dont vous n’aurez pas besoin dans les prochains jours et identifiez correctement vos cartons.

Dans les mêmes semaines, pensez à faire vos changements d’adresse pour continuer à recevoir votre courrier ou vos services.

Dernier mois

Pour le dernier mois restant, continuez à faire vos boîtes en suivant la règle du « Moins utilisé jusqu’à l’essentiel ». Commencez à penser comment vous allez vous organiser avec vos animaux domestiques ou vos enfants.

Assurez-vous de rappeler à vos amis le jour du déménagement et de vérifier qu’ils sont toujours disponibles. Faites un plan des petites restaurations que vous devrez faire pour laisser votre ancien appartement comme vous l’aviez reçu.

Vérifiez la météo

À une semaine du Jour J, vérifiez la météo pour vous assurer que vous avez tout le matériel de protection en cas de mauvais temps. Vous devriez aussi commencer à préparer tout ce que vous devriez rassembler la veille du déménagement.

La veille du jour du déménagement

La veille assurez-vous de bien préparer votre boîte qui contiendra tout le nécessaire pour un déménagement sans tracas :

• Ciseau ou couteau à lame rétractable pour ouvrir les boîtes

• Serviettes si la pluie s’annonce (ou même pour s’éponger si la chaleur s’invite)

• Papier hygiénique

• Savon

• Trousse de premiers soins

• Nécessaire pour le ménage (balai, porte-poussière, vadrouille, seau, linges, détergent, gants, brosses)

• Outils (tournevis, marteau et pinces au minimum)

• Sacs à ordures

• Ruban à mesurer

• Glacière froide

• Bouteilles d’eau

• Collations

• Numéro de téléphone de la pizzeria locale

Relancez vos amis et confirmez l’heure avec les déménageurs.

Le jour J

Si vous faites affaire avec des déménageurs, vérifiez vos meubles et prenez-les en photo. Comptez vos boîtes pour vous assurer que tout se rendra à destination.

Faites un dernier tour de l’ancien logis pour faire les derniers nettoyages et vous assurer que tout est dans les boîtes. Fournissez à vos amis de la nourriture et de l’eau. Assurez-vous de faire des pauses. Faites la liste des tâches de chacun.

Si vous vous organisez, vous aurez un déménagement sans problèmes.

