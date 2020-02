Comment obtenir un prêt personnel sans enquête de crédit?

L'obtention d'un prêt sans enquête de crédit est une chose qui ne fait que gagner en popularité. La raison principale de cette dernière est qu'il est maintenant plus facile que jamais d'emprunter en ligne dans le confort de son foyer. Essayer d'obtenir un prêt auprès d'une institution bancaire traditionnelle peut être un long processus qui nécessite une vérification de crédit, et cela ne se termine pas toujours par le versement des fonds dont vous avez réellement besoin. Aujourd'hui, les prêts traditionnels relèvent du passé, car les emprunteurs sont désormais de plus en plus habiles en informatique et découragés par les longs processus de demande en personne.

Les avantages d’un prêt sans enquête de crédit

En règle générale, lorsqu'une personne cherche à obtenir un prêt, qu'il provienne d'une banque ou non, elle fait face à une urgence financière et a besoin d'argent rapidement. Les prêts bancaires traditionnels sont généralement décourageants parce que la demande peut prendre du temps. Une banque doit d'abord et avant tout procéder à une vérification de crédit afin de supporter vos capacités de remboursement et, dans la plupart des cas, une vérification des antécédents est également effectuée. Lorsqu'il s'agit d'un prêt sans enquête de crédit, le prêteur utilise d'autres facteurs pour déterminer s'il peut ou non vous prêter de l'argent, et ses méthodes sont notoirement plus rapides.

Peu importe que vous soyez endetté, que vous ayez une mauvaise cote de crédit ou que votre dossier de crédit soit médiocre, vous êtes admissible à un prêt sans enquête de crédit. En fait, si vous vous reconnaissez dans une de ces dernières situations, sachez que c'est bien une solution pour vous! Un prêt sans vérification de crédit s'applique à tous et à chacun, sans tenir compte de votre emploi actuel ou de votre statut courant.

Le remboursement

En ce qui concerne le remboursement, plusieurs méthodes sont admissibles :

Vous pouvez rembourser la totalité de votre prêt en un seul versement, ce qui fonctionne bien lorsque vous n'avez emprunté qu'un petit montant ou si vos besoins n’étaient qu’à très court terme.

Vous pouvez choisir de rembourser votre prêt en 3 ou 4 petits versements hebdomadaires qui vous permettent de garder la tête hors de l'eau. N'oubliez pas que vous devez également payer les frais d'intérêt réguliers convenus à l'origine.

Vous pouvez établir un remboursement anticipé avec votre institution prêteuse. Cela signifie que vous devez communiquer avec votre prêteur et lui donner la permission de récupérer un montant convenu une fois par mois. Au moment de l’entente, il faut également discuter d'une date de remboursement final.

Lorsqu'il s'agit d'un prêt sans vérification de crédit, n'oubliez jamais qu'en règle générale, plus c'est rapide, mieux c'est. Bien que de tels prêts soient pratiques, ils sont également assortis à des taux d'intérêt plus élevés, à des conditions strictes et à de courtes périodes de remboursement.

Lorsque vous travaillez sur votre plan de remboursement, il est conseillé de fixer les dates de paiement aux mêmes jours que la réception de votre chèque de paie. De cette façon, vous êtes sûr que le montant nécessaire est déjà dans votre compte avant que le paiement de votre prêt soit effectué. De plus, si vous recevez une somme d'argent inattendue au cours de la période de remboursement convenue, votre meilleure option serait d'utiliser l'argent pour rembourser votre prêt, laissant ainsi votre salaire intact!

Vous vous inquiétez de votre situation financière en raison d’une urgence soudaine, mais vous ne pouvez pas obtenir un prêt d'une banque traditionnelle de façon assez rapide? Il est temps que vous envisagez d'obtenir un prêt d'argent en ligne. Les temps changent et il existe de nouveaux prêteurs fiables et sécuritaires qui peuvent vous accorder un prêt sans enquête de crédit dès aujourd'hui!