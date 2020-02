Ne déménagez pas des insectes envahisseurs !

Un déménagement est le moment idéal pour le transport des insectes envahisseurs et indésirables comme les blattes, les puces, les mites et les punaises de lit. Il faut savoir que plusieurs personnes utilisent les camions de déménagement et que s’il est mal nettoyé vous pouvez vous retrouver avec les insectes des clients précédents. Déménagement JFC s’assure de la salubrité de leurs camions entre chaque client.

Une augmentation d’infestation

Cela fait que depuis quelques années, que les compagnies de déménagement sont aux prises avec ce nouveau phénomène et que ce sont les clients par la suite qui en payent le prix si l’entreprise n’est pas consciencieuse.

Les bestioles peuvent se cacher dans les meubles, les matelas, les habits, dans les fibres des tapis, etc. Il ne faut jamais oublier que n’importe qui, peu importe son quartier, sa classe sociale ou de sa propreté peut être infestée. Vous pouvez limiter les risques, par exemple en nettoyant vos tapis par des experts, mais cela n’empêchera pas la prolifération.

Des envahisseurs sournois

Il existe plusieurs insectes qui peuvent causer des dommages. La punaise de lit est celle qui est la plus connue et la plus crainte. Elle se propage facilement et à grande vitesse. Elle viendra vous piquer la nuit pouvant causer des troubles physiques et psychologiques.

Le cafard, la blatte ou coquerelle est un insecte qui infeste notre nourriture et peut même provoquer des maladies. La structure de votre maison pourrait être attaquée par la fourmi charpentière. Elle creuse les poutres et les charpentes qui finissent par s’écrouler. Les mites s’en prendront à vos vêtements. Les puces quant à elle se servent des animaux domestiques pour se transporter.

Faites confiance à Déménagement JFC

Il vaut mieux prévenir que guérir, ainsi en faisant affaire avec Déménagement JFC vous vous assurerez la paix d’esprit. Il est également conseillé aux clients de prendre des cartons de déménagement neufs.

Contactez-nous !