Le cardio-vélo, est-ce pour moi?

Aussi connu sous le nom de Spinning, le Cardio-vélo est une méthode d’entraînement qui a gagné en popularité au cours des dernières années. Il se pratique généralement en groupe, dirigé par un animateur qui a pour mission de motiver chacun des participants à se dépasser, selon ses propres capacités. Au cours de la séance, ce dernier propose d’adopter différentes positions sur le vélo, de varier la résistance ou la cadence de pédalage au rythme de la musique. La musique occupe une place très importante dans la séance de Cardio-vélo, car elle guide son contenu. Les moments forts d’une chanson sont principalement associés à des défis plus exigeants, alors que les couplets plus tranquilles permettent à tout le monde de se reposer. Selon une étude effectuée par le Professeur Shaulov en 2009, la musique n’augmente aucune variable physiologique chez les sportifs, mais elle donne l’impression de travailler moins dur. Ce qui lui accorde un pouvoir très puissant pour le Cardio-vélo. Elle contribue également à la notion de plaisir, une variable très importante dans la pratique d’une activité pour la santé.

Contrairement à ce que certains pourraient croire, il n’est pas nécessaire d’être un cycliste expérimenté, ni même d’avoir de l’expérience en entraînement pour participer à un cours de Cardio-vélo. Il suffit d’aimer le vélo et la musique. Peu importe le niveau de condition physique, il est possible d’ajuster la résistance du vélo selon ses capacités. Si vous doutez de pouvoir pédaler en position debout, sachez que les cours offerts aux débutants proposent des alternatives pour vous permettre de rester en position assise. En résumé, si vous pouvez vous asseoir sur un vélo stationnaire et pédaler, vous pouvez faire du Cardio-vélo!

Les bienfaits du cardio-vélo

Améliore la capacité cardiovasculaire



Le cardio-vélo est un exercice aérobie particulièrement exigeant qui sollicite le système cardiovasculaire à différentes intensités pendant une période déterminée. La pratique régulière de cette activité peut vous aider à diminuer votre essoufflement au quotidien et à améliorer votre endurance générale.

Favorise une meilleure gestion du poids



Par la grande dépense énergétique qu’elle engendre, la pratique de cardio-vélo est tout à fait indiquée dans un processus de perte de poids. De plus, le fait de pédaler sur un vélo est peu stressant pour les articulations des membres inférieurs, car le poids corporel est soutenu avec la selle. Le vélo peut donc s’avérer favorable dans les cas où les douleurs aux genoux ou aux hanches sont limitantes dans la pratique de d’autres activités physiques telles que la marche ou la course.

Favorise une meilleure gestion du stress



La sécrétion d’endorphines générée par la pratique d’une activité physique de cette intensité est un puissant médicament naturel contre l’anxiété et la dépression. On l’appelle aussi l’hormone du bonheur, c’est elle qui procure la sensation de bien-être à la suite d’un entraînement.

Plusieurs autres bienfaits associés à la pratique d’activité physique



Évidemment, le Cardio-vélo engendre également tous les autres bénéfices que l’on connait de la pratique d’activité physique. Ainsi, la pratique régulière de cette activité diminue le risque de maladie cardiovasculaire, de diabète de type 2 et de certains cancers. Elle contribue également à renforcer le système immunitaire, à améliorer la concentration et elle favorise un sommeil de meilleure qualité.

Par où commencer?

Si vous prévoyez débuter le cardio-vélo prochainement, assurez-vous d’être bien accompagné dans l’ajustement de votre vélo afin de bénéficier d’un maximum de confort. Si vous êtes inconfortable sur votre selle, vous pouvez vous procurer un cuissard de vélo. Son coussinage pourrait vous épargner une démarche de cowboy le lendemain de votre séance.

En ce qui concerne l’intensité, évitez d’en mettre trop à la première séance. Les cours de cardio-vélo offerts au Pavillon du cœur sont non compétitifs et offrent aux participants de choisir l’intensité de leur entraînement. Nos participants ont le contrôle total du rythme auxquels ils souhaitent pédaler, du niveau de résistance et de la position de leur corps (assis ou debout), et ce peu importe l’animation en cours.

Si cela vous intéresse, contactez-nous au 418-227-1843 poste 202 pour vous inscrire à un cours de Cardio-vélo au Pavillon du cœur. Tous nos cours sont offerts par des kinésiologues passionnés. Ils vous accompagneront convenablement lors de votre initiation.

En terminant, notre amour pour le cardio-vélo a fait naître un évènement devenu aujourd’hui très populaire. Le 15 février prochain aura lieu la 7e édition du Cardio-thon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, sous la présidence d’honneur de M. Claude Morin, maire de Ville Saint-Georges. Ce sera 40 équipes qui feront du vélo ou du tapis roulant à relais pendant 12 heures dans le gymnase du Pavillon du cœur Desjardins. Si vous êtes déjà clients du Pavillon, vous pouvez vous inscrire dans l’équipe du Pavillon et participer à cette journée riche en couleur. Faites-nous savoir votre intérêt lors de votre prochaine visite afin de réserver votre plage horaire et faites vites, les places s’envolent rapidement!

