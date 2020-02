5 conseils pour investir sensément

De la part d’une experte qui a vu neiger.

Dans un récent article1, la directrice du service des finances personnelles à Morningstar, Christine Benz, présente les conclusions qu’elle a tirées durant sa carrière concernant les placements.

1. Une bonne stratégie vaut mieux qu’un bon investissement :

Avant de décider d’investir dans le marché, il faut d’abord décider d’un ordre de priorité : rembourser ses dettes avant d’épargner.

« Les choix ennuyeux que vous effectuez avant même d’investir, comme votre taux d’épargne et la manière dont vous combinez le remboursement de vos dettes avec vos investissements boursiers, auront un impact plus important que vos choix de placement sur l’objectif d’amasser suffisamment d’argent pour financer votre retraite ou des études », explique Christine Benz.

2. Le minimalisme existe aussi en finance

Un bon portefeuille n’est pas nécessairement un portefeuille complexe. Il faut savoir trouver les solutions simples qui ne nécessitent pas beaucoup de supervision. L’éditorialiste propose les fonds indiciels du marché total, les fonds d’attribution et les fonds à échéance cible.

« Moins votre portefeuille comporte d’éléments, plus il vous sera facile de surveiller les véritables facteurs qui régissent vos résultats financiers : votre répartition d’actifs et vos taux d’épargne et de dépenses, par exemple », dit-elle.

3. La popularité n’est pas signe de succès

De nouveaux produits de placement à la mode peuvent influencer les décisions de l’investisseur, sans aider ses objectifs pour autant. Il faut alors se méfier de l’effet de mode, créé par les firmes afin de capitaliser sur un phénomène en vogue. Or, ces firmes créent leurs produits selon les tendances qui ont connu un succès dans le passé, et rien ne garantit qu’elles se poursuivront dans l’avenir. Il faut alors être prudent dans l’évaluation de tout nouveau produit, avant de décider de l’acquérir.

4. Quelques innovations valent la peine, mais elles sont rares

De nouveaux produits peuvent présenter de belles occasions, selon la situation du client. Les fonds à échéance cible, par exemple, aident à atteindre une combinaison d’actions et d’obligations tout indiquée à l’approche de la retraite, note l’éditorialiste, qui place aussi les FNB dans la liste des innovations sensées.

5. En planifiant la retraite de vos clients, concentrez-vous sur le décaissement

« L’accumulation (économiser pour la retraite) est un jeu d’enfant comparativement au décumul (investir – et dépenser! – pendant toute la retraite) », souligne Christine Benz.

Le décaissement une fois à la retraite peut représenter un défi pour plusieurs épargnants, il est alors nécessaire d’effectuer un examen minutieux des plans de retraite de façon régulière afin de s’assurer du confort des clients une fois les beaux jours arrivés. Plusieurs outils de simulation existent pour cela, notamment le logiciel SimulR2 de Retraite Québec.

Par : La rédaction conseille.ca 15 janvier 2020