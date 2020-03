Fin de la saison à la station de ski du Mont-Orignal

Devant l’incertitude associée à la situation de la COVID-19 et en lien avec l’annonce du 22 mars du premier ministre Legault de prolonger la fermeture des lieux publics jusqu’au 1er mai, l'administration de la station de ski du Mont-Orignal a confirmé ce matin qu’il n’y aura pas de reprise des activités pour la saison actuelle.

« Nous comprenons que plusieurs personnes désirent récupérer leurs effets personnels, nous vous communiquerons à une date ultérieure lorsqu’il sera possible de le faire. Pour le moment, toutes les opérations sont suspendues et les employés sont en confinement. Lorsque les mesures préventives seront levées par le gouvernement, nous serons en mesure de vous offrir des disponibilités pour récupérer vos effets personnels », peut-on lire dans un communiqué émis par les responsables.

Notez que la prévente 2020-2021 se poursuit par téléphone ou par courriel jusqu’au 30 mai inclusivement.

Les produits achetés et prépayés pour usage à des dates déterminées, mais non utilisés durant la saison actuelle, tels les billets achetés en ligne, les cours privés, les séries et banques d’heures, pourront être reportées à la saison prochaine.

On rappelle à la clientèle qu’il est interdit d’accéder à la montagne que ce soit en ski, en ski de fond, en glissade, en VTT ou en motoneige.