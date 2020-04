Faire bouger les enfants

Troquer le temps passé devant l’écran pour des exercices amusants.

Tout le monde le sait, les enfants, comme les adultes, ont besoin de faire de L’exercice au quotidien. En fait, la Société canadienne de pédiatrie préconise 180 minutes d’activité physique par jour pour les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire, et 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à élevée au moins trois fois par semaine pour les 5 à 17 ans.[1]



Aujourd’hui, les appareils électroniques font partie du quotidien « normal » des enfants. D’après une étude récente, les enfants passent en moyenne 3,6 heures par jour devant un écran (téléviseur, tablette ou téléphone intelligent[2]. Additionnez ensuite le temps consacré à l’école, aux devoirs et au dodo... Il reste peu de place pour les heures d’activité physique recommandées.



Alors, comment motiver ses enfants à bouger comme ils le devraient? Voici quelques pistes.



Limitez les heures d’écran

La Société canadienne de pédiatrie recommande moins de 1 heure par jour de temps d’écran pour les enfants de moins de 5 ans et un maximum de 2 heures pour les 5 à 17 ans.[3] Songez à installer une minuterie qui sonne sur l’appareil de votre enfant quand vient le temps de l’éteindre. Planifiez aussi l’activité qui succédera au temps d’écran pour éviter le flânage.



Donnez l’exemple

Les parents, grands-parents, tantes, oncles et amis actifs quotidiennement jouent le rôle de modèles. Si vous bougez, non seulement vous en récoltez les bénéfices, mais vous avez des chances de donner envie à vos enfants de faire comme vous. Amenez vos enfants vous encourager à un match de volley-ball ou à une course. Faites-en sorte qu’ils sachent que vous allez à la salle d’entraînement, pratiquez un sport ou enfourchez votre vélo pour vous rendre au travail. Si l’activité physique fait partie de votre routine, elle fera partie de la leur aussi.



Prenez l’habitude de bouger

Intégrez l’activité physique au quotidien de la maisonnée. Par exemple, faites une promenade en vélo tous les dimanches ou allez marcher tous les soirs après le souper. Un membre canin dans la famille? Planifiez un horaire pour que chacun aille promener Rufus à tour de rôle (parfait pour les enfants plus vieux). Respectez le temps alloué à l’activité comme vous le feriez pour un cours de natation ou de yoga. Elle fera ainsi partie de la routine.



Amusez-vous

Si les enfants n’ont pas de plaisir à bouger, ils risquent de manquer d’enthousiasme. Mais montrez-leur à quel point ça peut être divertissant, et ce sera une toute autre histoire. Par exemple, faites une partie de soccer improvisée dans le parc ou amenez un de leurs amis avec vous en randonnée. Faites une course pour voir qui arrivera à l’arrêt, à l’arbre ou à la porte d’entrée en premier. Jouez à un jeu vidéo actif (c’est être devant un d’écran, mais pas assis!). Mettez de la musique entraînante et dansez.



Laissez-les choisir

Vos enfants seront beaucoup plus enclins à participer si l’idée vient d’eux. Les laisser choisir une activité peut leur donner une source de motivation supplémentaire. Cependant, soyez prêt à les soutenir dans leur choix, que ce soit en fournissant l’équipement de hockey, le costume de ballet ou les lunettes de natation sophistiquées, en les inscrivant à des cours d’arts martiaux ou en les amenant à l’école de cirque.



Sortez

Jardinez avec vos enfants ou envoyez-les jouer à l’extérieur avec un ballon de basket ou des craies pour dessiner sur le trottoir, mais faites-leur prendre l’air. Encouragez-les à découvrir la nature dans la cour arrière ou au parc du coin, ou encore planifiez une excursion à une réserve naturelle à proximité. Les activités de plein air régulières sont source de nombreux avantages pour leur développement physique et émotionnel. Par exemple, elles renforcent la confiance, stimulent la créativité et aident à réduire le stress et la fatigue[4].



Récompensez-les

Les adultes font des pieds et des mains pour atteindre les 10 000 pas sur leur moniteur d’activité. Pourquoi ne pas adopter une tactique semblable pour vos enfants? Les petits aiment souvent les tableaux d’autocollants. Ajoutez un collant après chaque heure d’activité physique. Puis, une fois 5, 10 ou 15 cases remplies, votre enfant « gagne » un petit prix. Pour motiver les plus âgés, pourquoi ne pas faire de l’exercice physique une tâche qui leur permettrait de gagner plus d’argent de poche?



Quelle que soit la stratégie qui fonctionne le mieux pour vous, l’idée est de faire bouger vos enfants maintenant pour qu’ils prennent de bonnes habitudes qui les suivront le reste de leur vie.