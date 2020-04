Beaucoup de Canadiens regrettent d’avoir pris leur retraite

Le manque d’argent et de stimulation intellectuelle en cause.

Ce sondage a été réalisé en ligne par Maru/Blue du 3 au 6 janvier 2019 auprès de 3 029 Canadiens adultes.

Plus du quart des retraités canadiens (27 %) regrettent d’avoir pris leur retraite et veulent revenir sur le marché du travail, selon un sondage réalisé par la CIBC. La majorité (59 %) le désirent pour une question de stimulation intellectuelle et d’autres (50 %) sont davantage motivés par leurs finances.

Une grande majorité des Canadiens (74 %) craint de ne pas avoir assez de revenus à leur retraite. Cela explique également que bien qu’en moyenne, les Canadiens sondés prévoient de prendre leur retraite à 58 ans, ils s’attendent toutefois à devoir continuer à travailler jusqu’à l’âge de 65 ans.

La moitié des répondants ont même avoué qu’ils préféreraient continuer de travailler, même après 65 ans, que de devoir réduire leur qualité de vie à la retraite. La majorité (78 %) estime qu’une semi-retraite leur offrirait le « meilleur des deux mondes » car ils pourraient continuer à travailler, mais moins d’heures.

« Un trop grand nombre de Canadiens qui s’apprêtent à franchir l’étape de la retraite n’ont pas de plan, ce qui peut être source de stress inutile, d’inquiétudes financières et même de corrections de trajectoire », affirme Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification financière et conseils CIBC.

« Il est important de visualiser sa retraite et d’être vraiment certain de la façon dont on va occuper son temps. Certains choisissent d’arrêter de travailler complètement, d’autres le font de manière graduelle. Prenez en considération la façon dont les stratégies fiscales peuvent vous aider à conserver une plus grande partie de votre argent et à atteindre le style de vie que vous souhaitez avoir à la retraite. Peu importe la voie que vous décidez d’emprunter, planifiez et révisez votre plan au fur et à mesure que votre situation évolue », ajoute-t-il.

Il est également important de prévoir les imprévus. Ainsi, un peu moins de la moitié des retraités sondés (47 %) ont affirmé avoir arrêté de travailler plus tôt qu’ils ne l’avaient initialement prévu en raison de leur santé, de leurs obligations familiales ou de leur emploi.

LE RETOUR AU TRAVAIL N’EST PAS UNE SITUATION IDÉALE

Retourner sur le marché du travail après avoir décidé de prendre sa retraite n’est pas toujours une bonne solution. Seulement le tiers (32 %) des répondants qui ont vécu cette situation ont été capable de récupérer les mêmes conditions salariales et un poste similaire à avant leur retraite. Les autres (38 %) ont dû se contenter d’un poste ou d’un salaire inférieur ou ont tout simplement abandonné l’idée (30 %) de retourner travailler.

« L’idée de travailler durant la retraite ne remplace pas le besoin de bien planifier et économiser. Il n’en demeure pas moins que même si vous êtes en excellente forme, que votre santé est bonne et que vous souhaitez effectuer un retour au travail, rien ne garantit que vous serez capable d’avoir un salaire et des avantages suffisants, affirme M. Golombek. De plus, toute source de revenus additionnels pourrait avoir une incidence négative sur vos prestations de retraite, limiter votre capacité à réclamer certains crédits ou vous placer dans une tranche d’imposition plus élevée, et au bout du compte vous coûter plus que vous ne pensiez lorsque viendra le moment de faire votre déclaration de revenus. »

Certains Canadiens sont bien préparés pour leur retraite. Ainsi, 18 % des sondés ont affirmé ne pas s’inquiéter au sujet de leurs finances car ils avaient un plan de retraite « bien établi ». Et plusieurs sont prêts à partir en retraite à condition que leur employeur leur offre un programme d’incitation au départ qui en vaut la peine. D’ailleurs, la moitié des répondants âgés de 55 à 64 ans espèrent que leur employeur leur offrira un tel programme lorsqu’ils arrêteront de travailler.

QUELQUES CONSEILS POUR AVOIR PLUS D’ARGENT À LA RETRAITE

Avoir un plan est certainement la meilleure solution pour assurer ses finances à la retraite, mais il est également possible de minimiser ses impôts à la retraite pour étirer un peu son épargne. Pourtant, la grande majorité des Canadiens (89 %) ont avoué ne pas être au courant de la façon dont leurs revenus de retraite sont imposés même parmi les retraités. Certains (17 %) estiment ainsi à tort que les prestations du Régime de pensions du Canada sont libres d’impôts.

Dans un nouveau rapport « Le droit à la retraite : comment comprendre l’imposition du revenu fixe »1, Jamie Golombek prévient que de ne pas savoir comment on est imposé à la retraite pourrait avoir des conséquences très négatives. Dans une vidéo de la CIBC2, il présente donc des stratégies pour aider les retraités à réduire leurs impôts et leur dit comment conserver certaines prestations gouvernementales tout au long de leur retraite.

« La plupart des gens qui évaluent les façons de maximiser leurs revenus à la retraite songent à gagner plus ou à dépenser moins. Mais peu examinent les façons de réduire leurs impôts et de conserver davantage de fonds lorsqu’ils puisent dans leurs économies, ainsi que de bâtir leur chèque de retraite efficacement », affirme M. Golombek.

Conseiller.ca Par : La rédaction 30 janvier 2019