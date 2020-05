Êtes-vous prêt pour votre déménagement ?

Les déménagements au Québec ont déjà débuté, mais certains sont en préparation pour la journée nationale du déménagement au Québec qui se tient le 1er juillet. Déménagement JFC vous offre des conseils pour bien vous préparer à cette journée fastidieuse.

Tout bon expert vous dira que la planification est la clé d’un changement de logement sans tracas.

1. Louez rapidement un camion et trouvez-vous des bras

Si vous n’avez toujours pas fait la location d’un camion de déménagement ou retenu les services d’un déménageur, faites-le sans attendre. Contactez-nous chez Déménagement JFC, nous pourrons vous faire un devis.

Il est important aussi de vous assurer d’avoir assez d’aide pour que cette journée ne s’éternise pas et que vous en sortiez épuiser. Une bonne façon de remercier vos amis ce sera de leur payer une bonne pizza et de leur offrir des rafraîchissements.

2. La préparation des boîtes

Faire ses boîtes et le meilleur moment pour faire le tri de ce que vous possédez et de ce que vous ne voulez plus. Vous éviterez de déménager trop de choses inutiles. Tous les objets dont vous n’aurez pas l’utilité rapidement devraient être les premiers à être emballés. L’identification des boîtes permettra à vous, vos amis et les déménageurs de savoir où les déposer et vous pourrez rapidement retrouver ce que vous cherchez.

3. Effectuez vos changements d’adresse

Utilisez le Service québécois de changement d’adresse qui vous sauvera beaucoup de temps. Vous pourrez faire les modifications à six ministères et organismes d’un coup. Au niveau fédéral, vous devez vous tourner vers l’Agence de revenu du Canada. Votre banque, vos émetteurs de vos cartes de crédit, votre compagnie d’assurance et vos services d’abonnement doivent également être avertis.

4. Contactez vos différents services

Que ce soit votre contrat d’Hydro-Québec, de chauffage (gaz, mazout ou huile, de télévision, Internet et téléphonie vous devez les prévenir de votre changement de logement. Vous vous devez de parler avec votre compagnie d’assurance pour interrompre le contrat en cours pour ensuite en négocier un nouveau.

5. Planification de la journée fatidique

Il ne faut pas oublier que même avec une planification, il y aura toujours des imprévus le jour du déménagement. L’important est de rester calme pour trouver des alternatives.

6. Préparez votre budget

En plus des frais de location pour le camion ou les déménageurs, vous devriez penser à divers autres frais.

- Les frais de branchement, d’ajout de prise ou autres qu’entraînera le transfert des services de téléphone, d’Internet et de câblodistribution.

- Un budget pour nourrir vos amis le jour du déménagement.

7. Nettoyez comme jamais

Qui n’a jamais vécu la mauvaise expérience d’arriver dans un nouveau logement qui avait été laissé sale par l’ancien locataire ? Soyez respectueux et nettoyez le plus possible votre ancienne demeure.

Pour ne rien oublier, faites le tour des pièces avant de partir. Les planches doivent également être nettoyées et ne laissez aucun déchet derrière vous. Finissez en verrouillant la porte et puis donnez les clés aux nouveaux propriétaires.

8. Ne faites pas attendre vos amis

Vos amis ont eu la gentillesse de venir vous aider au lieu de profiter d’une belle journée de congé. Alors, soyez prêts lorsqu’ils arriveront et prévoyez des collations et des rafraîchissements.

Réservez un espace de stationnement pour le camion de déménagement et ne laissez rien traîner dans l’entrée ou dans les couloirs. Il est conseillé de prendre des photos de votre mobilier au cas où les déménageurs les abîmeraient.

Laissez à vos amis et déménageurs votre numéro de cellulaire et votre adresse. Lorsque vous arriverez sur les lieux, supervisez le déchargement du camion pour vous assurer que rien ne soit brisé.

À la fin de cette journée, prenez le temps d’apprécier votre nouveau chez vous.

