L’inutilité des prévisions

Nombreux investisseurs estiment à tort pouvoir anticiper le marché en se fondant sur les prévisions à court terme et retirer leurs billes quand ça va mal pour ne les replacer qu’une fois la tempête terminée. Si l’on pouvait effectivement prédire la performance du marché d’une année à l’autre, une telle stratégie serait sensée. Or, malheureusement, même les experts n’y parviennent pas. Comment un simple investisseur pourrait-il lui réussir?

Dans le graphique ci-dessous, les barres bleues représentent le rendement attendu du S&P 500 pour chaque année civile, au début de l’année, tel qu’il a été mesuré en fonction des prévisions par consensus pour les 12 prochains mois des analystes et stratèges de Wall Street. (Remarquez qu’ils se mettent systématiquement d’accord sur un chiffre positif, peut-être parce que c’est l’approche la plus prudente vu que les rendements s’avèrent positifs environ 70 % du temps).

Les points rouges indiquent le rendement réel de l’indice de référence cette année-là. Les experts se trompent presque toujours, et pas qu’un peu! En 2002 par exemple, les analystes s’attendaient à un rendement de +14 % et la réalité leur a donné -22 %. En 2008, les prévisions s’élevaient à +16 % et le marché a frappé les -37 %. En 2013, un prudent +2 % était attendu alors que le marché s’est enflammé pour atteindre +32 %.

De toute évidence, il ne faut pas trop se fier aux prévisions des experts quant aux rendements annuels des marchés de capitaux. Personne n’ayant de boule de cristal, il est impossible de prédire ce que feront les marchés à court terme. Comme on peut cependant compter sur l’appréciation des marchés à long terme, il suffit de faire preuve de patience, car le temps joue en votre faveur.

*Note : Bien que la cible consensuelle sur un an au 1er janvier 2016 était de +14,3 %, au 1er mars le consensus était tombé à -3,5 %.

PAR IG GESTION DE PATRIMOINE / FÉVRIER 2020

Ce document, rédigé et publié par IG Gestion de patrimoine, contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs. Les lecteurs auraient avantage à obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle auprès d’un conseiller d’IG Gestion de patrimoine. Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc. (au Québec, cabinet de services financiers). Permis d’assurance parrainé par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (à l’extérieur du Québec). Les marques de commerce, y compris IG Gestion de patrimoine et IG Gestion privée de patrimoine, sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales