Mettre des limites… ça veut dire quoi?

Mettre des limites est une action qui nous est nécessaire et qui repose sur le respect de soi-même. Loin d’être une technique pour contrôler les autres, c’est à l’inverse un geste de bienveillance et d’authenticité dans nos relations interpersonnelles.

Les membres de l’entourage d’une personne ayant un trouble majeur de santé mentale en viennent très régulièrement à mettre des limites avec leur proche afin d’améliorer la relation, la rendre plus saine et plus durable.

Il est important de mentionner que mettre des limites n’est pas un acte égoïste et ne veut pas dire qu’on abandonne l’autre personne. Mettre des limites c’est définir ce qui est acceptable pour nous de ce qui ne l’est pas. Par la suite, cela permet d’être moins surchargé, de ne pas se retrouver à faire des choses qu’on n’a pas envie ou qu’on ne veut pas faire et évite qu’on se sente exploité.

Souvent, un sentiment de culpabilité, le regard des autres, la peur du jugement, le besoin de reconnaissance et la codépendance sont des freins qui nous empêchent de faire le choix de mettre des limites face aux comportements inacceptables ou inadéquats des autres.



L’autre a le droit de demander, j’ai le droit de refuser. Mais comment faire?

Le premier pas à faire est d’établir la limite que vous souhaitez mettre en place et la conséquence au cas où il y aurait un non-respect ou une transgression de cette limite. Cette étape est très importante et doit être bien réfléchie. N’hésitez pas à venir chercher de l’aide afin d’être accompagné dans cette démarche.

Voici 5 règles de base :

CONNUE D’AVANCE

Assurez-vous que votre proche connaît votre limite ainsi que la conséquence qui l’accompagne. La personne qui connaît la règle choisie de se conformer ou d’assumer la conséquence. Évitez d’annoncer votre limite dans un moment de crise ou à la dernière minute.

CLAIRE

Nommez votre limite en la formulant avec le « je », en spécifiant clairement le comportement attendu. La limite doit être annoncée de façon claire sans ambigüité.

COHÉRENTE

La limite et la conséquence doivent correspondre à vos croyances et à vos valeurs. Vous devez être à l’aise avec votre choix. Sinon vous ne l’appliquerez pas.

CONSÉQUENTE

La conséquence a pour objectif de responsabiliser votre proche face à son comportement. Elle doit être proportionnelle au geste posé, NON négociable, rapprochée de l’acte et appliquée sans sermon ni message dénigrant.

CONSTANTE

Toujours faire la même chose sécurise votre proche et crée un climat de confiance. Plus votre proche est habitué de vous voir céder, plus vous devrez être constant et ferme.

Il est certain que la mise en place d’une limite demande beaucoup d’efforts et d’énergie à court terme. En revanche, les bénéfices à moyen et long terme en valent la peine. Vous avez des questions ou vous souhaitez avoir du soutien afin d’améliorer votre relation avec votre proche, n’hésitez pas à communiquer avec nous.



Catherine Cliche

Directrice générale

Prochain article : Lois et recours entourant la maladie mentale