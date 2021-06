Gagne ta signature beauté : l’équivalent de 5 500 $ pour prendre soin de soi

Nancy Paquet et Andréanne Poulin sont les propriétaires de Complexe 10e Avenue - Complexe Signature, l’entreprise située à Saint-Georges qui a initié le concours « Gagne ta signature beauté », d’une valeur de 5 500 $.

Ce concours vise à offrir à une personne qui ne prend pas assez soin d’elle, mais qui prend bien soin des personnes, l’opportunité de trouver sa propre signature beauté et souligner son individualité.

« L’idée c’est d’aller au-delà de la beauté et de montrer à quel point ça change une vie quand une personne se sent bien dans sa peau », ont précisé les propriétaires. « En réunissant tous les commerces qui sont dans le concours, ça nous permet d’aider la personne des pieds à la tête. »

L’idée est venue avec la volonté d’offrir du bonheur aux gens après l’année difficile que nous avons connue. C’est aussi une façon de participer au mouvement « encourager local ».

Comment participer ?

Ce concours s’adresse donc aux femmes entre 35 et 65 ans qui se consacre entièrement à leur famille, leur travail, leurs amis, etc. et qui ne prend pas assez de temps pour elle.

Précisons qu’il est possible d’envoyer sa propre candidature ou celle d’une personne qui, selon nous, mérite de gagner.

Pour envoyer une candidature il faut :



- D’abord, aimer la page Facebook de chaque partenaire, dont les liens se trouvent sur la page Facebook du Complexe 10e Avenue - Complexe Signature, puis partager la publication du concours.

- Ensuite, il faut envoyer une photo et une petite description de la participante par courriel à l’adresse suivante : [email protected] Il s’agit d'expliquer toutes les raisons qui font qu'elle mérite de prendre soin d'elle pour une fois, en y ajoutant son numéro de téléphone afin de la contacter si elle est choisie comme finaliste.

Il est à noter qu'en envoyant la candidature, vous acceptez que l’entreprise partage sa photo et son histoire si elle est choisie.

L'annonce des quatre finalistes se fera le 14 juin et chacun d’entre eux repartira avec un panier cadeaux concocté par l’ensemble des partenaires.

Par la suite, ce sont les gens qui voteront pendant une semaine pour la personne qu'ils souhaitent voir remporter le grand prix, via la page Facebook du Complexe 10e Avenue - Complexe Signature.

Le grand prix

Ainsi, la grande gagnante du concours remportera le grand prix d’une valeur de 5 500 $ qui comprend :

Un relooking capillaire, par Nancy Paquet

Ongles Mains & Pieds, par Création Beauté Aline

Maquillage et Cours pour apprendre à le reproduire, par Alissa Lessard

Maquillage permanent, par Isabelle Plante Artiste en maquillage permanant

Service de stylisme & Fiche descriptive de la silhouette, par Alissa Lessard

Soins capillaires, par Kérastase

Outils & Produits coiffants, par Concept Jp

Vêtements adaptés aux dernières tendances, par la Boutique VICKIE

Chaussures pour toutes les occasions, par David Lacasse Chaussures Pop

Soins de la peau adaptés & épilation, par Alexandra Roy Esthétique

Nettoyage dentaire, réparation & blanchiment, par Mélissa Roy du Centre Dentaire St-Georges

Douceurs sucrées, par Vicky Loignon O D'érable signature

Séance photo portrait & 15 photos retouchées, par Marie-Ève Falardeau Photographe

10 blocs de 30 minutes d'entraînement privé et suivi en nutrition; par le Centre Hamann

Souper Sushis à la maison pour 8 personnes, par Kevin Gagnon du Yuzu Sushi

Partenaire média de l'évènement : EnBeauce.com