Première capsule vidéo des impacts de la COVID-19 sur les soins de santé

Voir la galerie de photos

Voici la toute première capsule vidéo, d'un série de plusieurs, de la campagne de sensibilisation de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, qui met en lumière les impacts de la COVID-19 sur les soins de santé offerts dans la région.

Ce premier message est porté par Dre Geneviève Dion et Dr Hassibola Pazira, chirurgienne et chirurgien à l’Hôpital de Saint-Georges, qui témoignent des dommages collatéraux de la COVID-19 au sein de leurs services comme les chirurgies reportées et la liste d’attente en endoscopie pour le dépistage de cancers. Ce pourquoi, les deux médecins encouragent fortement la population à aller se faire vacciner contre le virus.

Rappelons que la FSBE, en collaboration avec le gouvernement du Québec (dont le le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin), le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et sa direction régionale de Santé publique, présente cette campagne de sensibilisation qui consiste en une série de capsules vidéo, de messages radio et des publicités imprimées qui sont diffusés dans les médias de la région et sur Facebook.