Doris Drouin remporte les 10 000 $ du concours Valencia

Le 4 juin dernier avait lieu le tirage du concours d’une valeur de 10 000 $ effectué par Les cuisines Valencia, division du Groupe RCM à Saint-Benoît-Labre. Les participants éligibles étaient des clients qui s’étaient procurés pour 5000 $ de produits entre le 1er novembre 2019 et le 1er novembre 2020.

C’est avec sept mois de retard dû à la COVID-19 que le tirage a pu avoir lieu. Le grand gagnant du concours est M. Doris Drouin ! Félicitations M. Drouin et merci de faire affaire avec les Cuisines Valencia.

L’entreprise conçoit, fabrique et installe des armoires et meubles sur mesure depuis plus de 15 ans. Avec son équipe dynamique et compétente, elle répond aux besoins en armoires de cuisine, salle de bains et meubles sur mesure. Des produits de qualité, tant dans les secteurs résidentiels que commerciaux.

Avec son usine à la fine pointe de la technologie de 20 000 pieds carrés, où l’innovation est mise au premier rang, les Cuisines Valencia est un endroit des plus agréable où travailler. Nous avons une très belle équipe, une bonne ambiance de travail où l’entraide règne. Nous sommes très favorables au développement et à l’évolution des gens. D’ailleurs RCM Modulaire offre plusieurs avantages dont :

- Une ambiance de travail de type familiale ;

- Un employeur à l’écoute ;

- Un endroit où le travail d’équipe est priorisé ;

- L’assurance collective incluant la télémédecine ;

- Des activités sociales ;

- La conciliation travail-famille ;

- Une prime de référencement de 500 $

- REER-RPDB

Pour plus d’informations, consultez notre page Facebook :

facebook.com/cuisinesvalencia