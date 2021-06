L'importance de demander de l'aide

À la suite d’un sondage effectué auprès des membres de l’entourage venant chercher des services d’écoute et de support à l’organisme Le Sillon, il est ressorti qu’une grande majorité d’entre eux ont demandé de l’aide lorsqu’ils étaient à bout de souffle, au bord du précipice. Mais pourquoi est-ce si difficile, pour certaines personnes, de demander de l’aide?

Accepter, s’avouer qu’on ne va pas bien et que malgré tous nos efforts,

nous avons beaucoup de difficulté à nous en sortir,

à voir une lumière au bout du tunnel, peut faire mal à notre égo.

Admettre que vous pouvez avoir besoin d’accompagnement, d’aide ou de soutien est une première étape fondamentale. Cette étape inclut l’importance de comprendre que c’est légitime, que ce n’est pas un signe de faiblesse et qu’il n’y a aucune honte ni culpabilité à avoir. La réticence à se confier à un inconnu peut aussi être un frein. Cependant, comme intervenante, nous constatons qu’en fait il est plus facile de se confier à un professionnel neutre et sans jugement. Ce professionnel aura comme principale mission, dans un premier temps, de vous accueillir avec bienveillance et de vous offrir une oreille attentive. Et pour ceux qui croient que parler ne sert à rien et ne résoudra pas le problème, sachez que parler sert d’abord et avant tout à se sentir entendu et compris ce qui est un besoin essentiel.

Dans notre travail auprès des membres de l’entourage d’une personne atteinte d’un trouble majeur de santé mentale, nous entendons souvent dire : «Ce n’est pas moi qui a besoin d’aide c’est mon fils (ou ma fille, mon conjoint, etc.) » Pourtant, donner l’exemple demeure un excellent moyen d’influencer les autres. Aller chercher de l’aide pour soi peut démontrer à votre proche qu’il n’y a pas de honte à cela et ainsi l’inciter à faire de même.

Il y a tellement d’avantages à venir chercher de l’aide tels que : briser l’isolement, combattre les peurs et acquérir des connaissances face à la maladie, permettre l’expression des émotions et des sentiments et prévenir l’apparition de difficultés d’adaptation. Vous êtes le parent, le conjoint (la conjointe), le frère (la sœur), l’ami(e), le proche d’une personne qui traverse un moment difficile en lien avec des problèmes majeurs de santé mentale et vous vous sentez prêt à demander de l’aide, n’hésitez pas à nous contacter.

Catherine Cliche

Directrice générale, Le Sillon