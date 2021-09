Le p'tit Beauceron : une nouvelle crémerie au bord du Lac Poulin

Le p’tit Beauceron est une crémerie nouvellement installée sur le bord du lac Poulin où la vue ne nous fait que mieux apprécier notre crème glacée.

Dominic Veilleux et sa compagne Annie Martel ont racheté les locaux de l'ancien restaurant « Chez Serge » l'hiver passé pour y réaliser le rêve de monsieur.

« Ça faisait au moins 15 ans que j’avais envie de partir une crémerie », a-t-il souligné.

Au menu, on retrouve donc les crèmes glacées, évidemment, mais aussi de la pizza garnie ou au pepperoni fournie par le 7-23 à Saint-Georges, des boissons, du fromage de la Pépite d’or et des bonbons.

La pizza se vend à la pointe directement au comptoir sur place. Cependant, il est également possible d’en commander une complète en appelant au moins 20 minutes à l’avance.

Prochainement, Le p’tit Beauceron proposera également de la viande pour le barbecue

« Pour les gens autour du lac, il n’y a pas de commerce proche. Alors l’idée c’était que si un groupe d’amis improvisent un barbecue le samedi soir, ils peuvent venir acheter leur viande ici sans avoir à retourner en ville », a indiqué Annie Martel.

Ce commerce de prêt-à-manger à l’environnement reposant est ouvert sept jours par semaine de 11 h à 21 h durant toute la saison estivale.

Le reste de l’année, en automne et en hiver pour les Party de Noël par exemple, le local sera disponible à la location avec la possibilité d’avoir un service de traiteur ou de pizzas.

« Tous les congélateurs peuvent se déplacer alors on peut mettre tout dans un coin et ça fait une grande salle pour une trentaine de personnes. Il y aura également un four, un frigidaire et 35 places assises. Il y a même de quoi faire un feu dehors », a terminé le propriétaire.