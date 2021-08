Forage d'or en Beauce

Patrick Levasseur, président-directeur général, cofondateur, directeur de Champs d’Or en Beauce (BGF), nous fait visiter un forage sur l'un de nos projets en Beauce.

BGF est en train de forer la structure de St-Gustave qui est la découverte d'or en roche dure la plus proche du canal historique de l'or placérien. Le projet est situé en Beauce, au Québec, Canada, connu comme l'un des districts miniers les plus accueillants au monde.

https://www.youtube.com/watch?v=uPaTMm13xhs&t=3s

La Beauce est une région historique et traditionnelle du Québec située au sud de la ville de Québec. Elle correspond approximativement aux municipalités régionales de comté de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et La Nouvelle-Beauce, et ses principales communautés sont Saint-Georges, Sainte-Marie, Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Victor.