Les spécialités Michel Paquet inc: le royaume du bois de cèdre sur mesure

La famille Paquet de Saint-Théophile « travaille le bois » depuis plus de 70 ans et c'est le représentant de la 3e génération qui a redémarré la scierie, à l'automne 2019, sous le nom de Les spécialités Michel Paquet Inc.

« On a repris avec une petite ligne de sciage de 3 000 pieds par jour, puis on s'est ré-équipé pour être en mesure de sortir 25 000 pieds de bois quotidiennement. On s'en vient dans la cour des grands », de dire Michel Paquet qui signale que bien des gens de la communauté ne savent pas que la scierie a repris du service parce que les installations sont cachées par des tas de bois. « Mais on est bien en opération », dit-il.

Au démarrage, Michel Paquet s'est lancé dans le sciage à forfait mais il s'est avéré que ce marché était très fluctuant et instable. Il sciait aussi du tremble, du mélèze et de la pruche mais encore là, les stocks de bois étaient difficiles à écouler.

Il s'est alors tourné vers le sciage du bois de cèdre, en raison de la forte demande pour ce matériau, et aussi, parce qu'on y trouve beaucoup moins de joueurs dans la transformation de cette essence.

L'entreprise a aussi un autre avantage important par rapport aux grosses scieries que l'on retrouve dans la région: elle peut adapter sa production dans des dimensions qui sont en dehors des standards habituels.

« Ici, avec les équipements que nous avons, on peut adapter rapidement notre production pour répondre facilement à diverses demandes. C'est pour cela que ça s'appelle '' Les spécialités " », de faire remarquer Michel Paquet.

À l'heure actuelle, 80% des ventes du cèdre scié par l'usine vont directement à des entreprises qui sont spécialisées dans des secteurs comme la construction de patios et galeries, le revêtement extérieur (le fameux " déclin "), la pose de clôture et bien d'autres. Le reste répond aux commandes de particuliers qui viennent directement au moulin.

Michel Paquet signale aussi que ses billots de thuya du Canada — le véritable nom de cet arbre qui pousse ici, proviennent entièrement du Québec, dans un rayon de 150 km. « On trouve des bonnes concentrations de cèdre vers Beauceville, Saint-Alfred et en montant. » Environ une douzaine de chargements sur remorque sont traités chaque semaine.

La scierie compte présentement 18 employés à temps plein et le propriétaire à des projets d'expansion qui devraient se concrétiser dans les prochains mois, ce qui amènera une nouvelle vague d'embauche.

Les entreprises Michel Paquet Inc. sont situés au 423, route du Président-Kennedy à Saint-Théophile. On peut consulter la page Facebook pour en savoir davantage sur les produits. Les numéros à composer pour les renseignements sont le (418) 597-3343 et le (581) 372-9176. Courriel: [email protected]