L’École Jésus-Marie de Beauceville : un enseignement distinctif orienté vers l’élève

Encourager les jeunes à se dépasser

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

« Nous voulons que nos élèves soient heureux. » La directrice de la seule école privée mixte de la région, Mme Nathalie Fortier, est claire : le bien-être de ses élèves prime sur tout le reste.

Centrés sur la réussite académique et l’accomplissement personnel, les outils pédagogiques et plans d’intervention de l’école sont bâtis afin de s’adapter à chaque élève et l’accompagnent vers la réussite et l’obtention de son diplôme. Du Google Classroom à l’aide aux devoirs jusqu’aux midis OSE, l’équipe-école prend le temps d’outiller ses élèves pour qu’ils puissent évoluer et se développer au meilleur de leurs capacités et de manière équilibrée.

Maîtrisant l’apprentissage au 21e siècle, les enseignants de l’EJM sont impliqués et actifs au sein de la vie scolaire en motivant leurs élèves à rêver sans limite. De façon personnalisée, nous offrons un accompagnement soutenu tout au long du secondaire tant pour l’organisation que pour les stratégies d’études. Ensemble, nous guidons les humains de demain pour qu’ils rayonnent, se dépassent et développent un savoir-être distinctif.

UN ENVIRONNEMENT CONÇU POUR RÉUSSIR

Notre école est animée d’un fort sentiment d’appartenance et de fierté. Nous avons donc veillé à offrir à nos élèves un environnement propice au succès, mais aussi riche en possibilités.

De nos laboratoires de sciences et technologies dernier cri aux espaces communs dynamiques jusqu’au manoir des arts créatifs, notre établissement se distingue et veille à enrichir le parcours scolaire de nos élèves par ses nombreuses options. Contribuant au succès des différentes équipes des Lynx et à l’équilibre entre apprentissage et passion, nos installations sportives sont impressionnantes. D’abord par la proximité du nouvel aréna EMJ / RENÉ-BERNARD de la Ville de Beauceville et, plus récemment, avec le terrain d’athlétisme, nous investissons dans nos infrastructures de manière continue afin d’offrir des conditions idéales et optimales à nos élèves.

Idéal pour les activités pendant le dîner pour nos adeptes de sports ou pour les élèves du profil ATHLÈTE, ce terrain complète nos installations à merveille. Utilisée dans le cadre des cours d’éducation physique ou encore en guise d’échauffement avant une pratique à l’aréna, cette surface permet de pratiquer le saut en longueur, la course, le triple saut ou encore le lancer du disque, du javelot ou du poids.

Réalisé en collaboration avec la Fondation EJM, ce projet totalise des investissements de 250 000 $ et devrait se terminer à l’été 2022 avec l’installation d’un gazon synthétique.

Faites vivre un secondaire unique à votre enfant, riche en souvenirs et réussites, à la sauce Jésus-Marie!

Rêver sans limite, c’est possible chez nous.

Plus que quelques jours pour compléter votre demande d’admission pour 2022-2023!

ART DRAMATIQUE, ATHLÈTE, CULTURES & DÉCOUVERTES ou SPORTS-SCIENCES : nos profils sauront offrir à votre enfant le parfait équilibre entre passion et éducation de qualité.

Plongez dans l’aventure EJM et inscrivez-vous au ejm.qc.ca/admissions/

Date butoir : 31 octobre 2021