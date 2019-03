Couvre-Sol BP Flor Déco : Même adresse, même service, nouveau décor

Couvre-Sol BP est le spécialiste en matière de couvre-plancher et de décoration pour la réalisation de tous vos projets de rénovations ou pour votre nouvelle construction.

Depuis maintenant neuf ans, Couvre-Sol BP est membre du réseau Flor Déco comptant plus de quarante-sept magasins spécialisés au Québec. Suite aux récentes rénovations, les employés disposent maintenant d’un espace plus convivial afin de mieux vous servir. Afin d’être toujours à l’affût de nouveaux produits, nos spécialistes sont formés pour vous conseiller adéquatement.

Que ce soit pour de la céramique, pour du plancher de bois franc, du flottant, du vinyle, du tapis ou de carpettes décoratives, nos conseillères sauront vous offrir des produits en fonction de vos besoins, de vos goûts et de votre budget.

Couvre-Sol BP Flor Déco, c’est aussi le lieu pour raviver votre décor et vous offrir un vaste choix en matière de décoration. Dépositaire des produits Hunter Douglas, renommé pour la qualité de ses produits, nos professionnelles se feront un plaisir de vous les offrir et personnaliser de magnifiques parures de fenêtres. De plus, nous offrons la marque de peinture MF, compagnie 100% québécoise. Nous avons aussi un grand choix de rideaux prêt à poser, minutieusement sélectionné par Céline décoratrice.

Notre équipe de designers et de décoratrices est composée de Diane Bégin, Bianca Poulin, Céline Gilbert, Brigitte Veilleux et Dominique Fecteau. Ayant chacune d’elles plusieurs années d’expérience à leur actif, elles sauront vous guider dans la réalisation de vos projets. Nous tenons aussi à souligner l’excellent travail de Ken Paquet à la livraison et Suzie Poulin à la comptabilité.

Couvre-Sol BP Flor Déco n’existerait pas sans son fondateur Bertrand Poirier. Il a su au fil des ans, transmettre sa passion pour les couvre-planchers et la décoration à sa fille Chantal, présidente de Couvre-Sol BP ainsi qu’à son fils Rémi, président de Couvre-plancher R. Poirier de Beauce. Ces derniers suivent les traces de leur père avec la même persévérance et le même amour pour leur travail.

Nous remercions par la même occasion, notre fidèle clientèle et souhaitons bienvenue à nos futurs clients.