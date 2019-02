Connaissez-vous les soins médico-esthétiques professionnels offerts à la Clinique Nancy ?

Voir la galerie de photos

Ouvert depuis 2016, Clinique Nancy vous offre une importante gamme de services personnalisés et professionnels, que ce soit pour le visage ou le corps, dans un environnement chaleureux.

Passionnée d'esthétique depuis toujours, Nancy Labbé est fascinée par les nouvelles technologies. Ayant développé son expertise pendant plus d'un an avec la distribution Daniele Henkel, elle décide de lancer son propre commerce et débute ses formations continues directement à l'Académie de Daniele Henkel.

Cette formation l'amène à optimiser son service auprès de sa fidèle clientèle, afin de s'assurer que l'expérience recherchée soit des plus satisfaisante.

Nancy Labbé doit le succès de son entreprise à son attention au détail.

Les traitements offerts pour le visage et le corps sont variés : rides, ridules, anti-vieillissement, cicatrices, peaux abîmées, cellulites, perte de gras ; ce ne sont que quelques exemples où elle vous apporte son expertise et ses solutions.

Depuis un an déjà, Nancy a fait l'acquisition de la plate-forme V-20 la toute dernière de Viora, cette nouvelle technologie, unique en Beauce, traite les taches pigmentaires, la couperose, l'acné, l'épilation définitive et beaucoup plus.

Pour une expérience unique en son genre, contactez Nancy Labbé :

Téléphone : 418 313-4089

Adresse : 225, 118e rue Saint Georges, G5Y 3E2



Courriel : cliniquenancy@gmail.com



Site web : http://www.cliniquenancy.com