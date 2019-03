Lissez, tonifiez et remodelez votre corps à la Clinique Nancy !

Voir la galerie de photos

Innovatrice et toujours à l’affût des dernières technologies, Nancy se munie d’appareils de dernier cri tel que le CELLU M6 INTEGRAL. Intégralement repensé, le Cellu M6 allie puissance et élégance pour des prouesses technologiques jamais atteintes. Il réunit toutes les techniques propres à LPG pour des traitements corps et visage de haute précision.

Les clapets motorisés réveillent la synthèse naturelle des substances essentielles de la jeunesse et agissent ainsi comme un entraînement pour votre peau. Cette stimulation cellulaire permet alors aux fibroblastes (cellules de la jeunesse) de relancer leur production de collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique (volume et hydratation), naturellement présents dans notre peau.

Elle va pouvoir lisser, tonifier, remodeler la peau principalement pour le corps mais aussi pour le visage. De plus, elle pourra réduire la cellulite.

Après seulement quelques séances, vous verrez changer la qualité de votre peau ; elle sera plus ferme et aussi plus lisse.

Appelez dès maintenant Clinique Nancy et vous aussi profitez de cette technologie qui fait des merveilles sur votre corps et votre visage.

Téléphone : 418 313-4089

Adresse : 225, 118e rue Saint Georges, G5Y 3E2

Courriel : cliniquenancy@gmail.com

Site web : http://www.cliniquenancy.com