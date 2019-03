Champs D’or En Beauce utilise une nouvelle technologie sur l'ancienne mine d'or du rang Saint-Gustave

Champs D’or En Beauce Inc. (Beauce Gold Fields) (BGF) (Bourse de croissance TSX: ̈BGF ̈) est heureuse d’annoncer qu’elle procède actuellement à un levé électromagnétique (TDEM) mobile de haute résolution en utilisant sur une nouvelle technologie russe. Ce levé a lieu sur le chemin du rang St- Gustave à St-Simon-les-Mines qui se situe dans la région de Beauce dans le sud du Québec.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré : « En utilisant cette nouvelle technologie d’exploration de pointe, nous pourrons accélérer notre compréhension de la géologie nous permettant d’atteindre notre objectif de circonscrire la source rocheuse des célèbres dépôts d’or placérien de la Beauce. »

Cette technologie permet de mesurer la chargeabilité électrique (polarisation induite) et la conductivité électrique à une résolution horizontale de 15cm. De plus, elle permet une pénétration verticale de l’ordre de 200m. La méthode se révèle optimale pour détecter des corps minéralisés étroits (zones aurifères) et prospecter à l’intérieur de bandes de conducteurs formationels qui sont particulièrement fréquentes dans la formation de Beauceville et dans l’ensemble de la ceinture aurifère de Bellechasse.

L’équipe géophysique actuellement est constituée d’une équipe de l’INRS (Institute National de la Recherche et des Sciences), dirigée par le professeur Marc Richer-LaFlèche, et de deux géophysiciens d’Aerogeophysica Surveys (Russie). Les travaux sont réalisés dans la continuité de ceux entrepris en 2018 dans le secteur. L’objectif premier du levé géophysique est d’identifier des zones potentiellement minéralisées qui seraient la source de l’or contenu dans les placers de St-Simon-les- Mines.

Une étude géophysique faite le long du chemin Rang St-Gustave (communiqué HPQ 11 mai 2017) avait déjà permis d'identifier une faille majeure sous l'ancienne exploitation minière d'or placers de la « Beauce Placer Company » des années 1960 et sous l’ancienne mine St-Gustave de 1910 de la compagnie « Champs D’Or Rigaud Vaudreuil ».

Robert Gagnon, P. Geo., une personne qualifiée selon les directives du Règlement 43-101, a examiné et est responsable des informations techniques présentées dans ce communiqué.

À propos de Beauce Gold Fields

Les Champs d’Or en Beauce Inc. ( ̈BGF ̈) est une société d’exploration aurifère.

Le projet des Champs d'Or en Beauce comprend une propriété aurifère unique située dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, dans le sud du Québec. Le projet est composé de 152 claims appartenant à 100% à BGF. Le projet renferme une unité sédimentaire aurifère non consolidée de six kilomètres de long (une saprolite inférieure et une diamictite brune supérieure). L'or dans la saprolite indique que la source d'or est proche et provient possiblement du substratum rocheux, ce qui devrait permettre un important potentiel pour de nouvelles découvertes d’or. La propriété a été le site de nombreuses mines d'or historiques actives entre 1860 et 1960.

La Beauce est le dernier camp minier historique de type placers au Canada qui n’est pas exploré pour son potentiel aurifère dans le roc (« Hard Rock »). Notre projet possède beaucoup de similitudes aux projets aurifères White Gold au Yukon et ceux du district Cariboo en Colombie-Britannique. Ce sont des anciens camps miniers historiques de type placers qui ont fait l’objet de programmes d’exploration et qui ont permis la délimitation d'importantes découvertes aurifères dans le roc.

