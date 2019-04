Une inauguration inoubliable chez Couvre Sol BP Flor Déco

Plus de 70 convives étaient réunis dans les superbes nouveaux locaux de Couvre Sol BP Flor Déco, afin de procéder à l’inauguration officielle, le 27 mars dernier.

Cette célébration prenait place dans les nouveaux locaux de Couvre Sol BP Flor Déco, situés au 1480, boulevard Dionne à Saint-Georges. Les invités présents ont pu admirer le nouveau décor enchanteur de l’entreprise Couvre Sol BP Flor Déco, un verre de champagne à la main. Ces derniers ont pu se sustenter avec de succulentes bouchées qui leur étaient servies.

Pour l’occasion, le maire de Saint-Georges, Claude Morin a pris la parole. L’attachée politique du député Samuel Poulin, Cassiopée Dubois, était elle aussi présente pour célébrer l’inauguration du commerce Couvre Sol BP Flor Déco qui n’a plus à faire ses preuves dans la région .

Couvre Sol BP Flor Déco n’existerait pas sans son fondateur Bertrand Poirier qui a su, au fil des ans, transmettre sa passion pour les couvre-plancher et la décoration à sa fille Chantal Poirier, présidente de Couvre Sol BP et son fils, Rémi Poirier, président de Couvre-plancher R. Poirier de Beauce. Ces derniers suivent les traces de leur père avec la même persévérance et le même amour pour leur travail.

Grâce aux récentes rénovations intérieures, les employés sont désormais encore plus proches de la clientèle grâce aux bureaux à aire ouverte.

À propos de Couvre Sol BP Flor Déco

Couvre Sol BP est le spécialiste en matière de couvre-plancher et de décoration pour la réalisation de tous vos projets de rénovations ou pour votre nouvelle construction.

Depuis maintenant neuf ans, Couvre Sol BP est membre du réseau Flor Déco comptant plus de 47 magasins spécialisés au Québec.

L’équipe de designers et décoratrices est composée de Diane Bégin, Bianca Poulin, Céline Gilbert, Brigitte Veilleux, Dominique Fecteau et Kelly Larochelle. Elles possèdent toutes plusieurs années d’expérience à leur actif, elles sauront vous satisfaire avec leurs merveilleux décors à faire rêver !

Un service à la clientèle hors pair !

Pour être toujours à l’affût des nouveaux produits, les employés suivent plusieurs formations chaque année pour ainsi conseiller adéquatement sa clientèle sur les nouvelles tendances.

Que cela soit pour de la céramique, un plancher de bois franc ou flottant, un vinyle, un tapis ou carpette décorative, les conseillères sauront vous informer et vous guider dans vos choix en fonction de vos besoins, de vos goûts et de votre budget.

Dépositaire de plusieurs grandes marques

Couvre Sol BP Flor Déco, c’est aussi l’enseigne pour raviver votre décor, car elle offre un vaste choix en matière de décorations telles que des coussins décoratifs, des pôles à rideaux, un grand choix de revêtements muraux, ainsi qu'un grand inventaire de rideaux prêt-à-poser.

Couvre Sol BP Flor Déco est aussi dépositaire des produits Hunter Douglas, renommés pour leurs parures de fenêtres haut de gamme. De plus, l'entreprise vous offre la marque de peinture MF, une compagnie 100% québécoise. Ce sont des produits au pouvoir couvrant surprenant, facile d’application, lavable et durable.