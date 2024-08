Manoir de la Roselière: pas de changement de vocation

Les rumeurs voulant que la résidence pour personnes âgées Le Manoir de la Roselière, située à Notre-Dame-des-Pins, change de vocation ne sont absolument pas fondées.

C'est ce qu'a indiqué la directrice de l'établissement, Sylvie Lemieux, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. « Non, pas du tout. On vient de retravailler tout notre plan de communication et il n'y a aucune indication à cet effet, bien au contraire » a assuré l'administratrice.

Cette RPA, qui comporte 134 appartements répartis sur les quatre étages de son bâtiment de la 1ère avenue au coeur du village, est régi par une certification de niveau 3 et 4, du Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, pour la prestation de services adaptés à des personnes retraitées autonomes et semi-autonomes. Une unité est également réservée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Une démarche de décertification de la résidence pour en faire des condos privés n'est absolument pas dans l'air pour Groupe santé Sedna, qui est propriétaire des lieux. « Notre mission santé demeure. Nous ne faisons pas dans l'immobilier », a signalé Bader Ben Mansour, responsable des communications pour le groupe.

Rappelons que le mois dernier, les dirigeants du Domaine de la Beaucevilloise, à Beauceville, ont annoncé que leur établissement cesserait ses activités comme résidence privée pour aînés (RPA), à compter du 31 décembre prochain, pour devenir un édifice à condos locatifs avec service de repas.