La Maison Gilles-Carle fermée définitivement

Un an après la suspension «temporaire» des services, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) a pris la décision de fermer «définitivement» la Maison Gilles-Carle, située à Saint-René.

La fin de la mission de ce centre de répit pour les proche-aidants, a été entérinée à la dernière séance du conseil d'administration de l'organisme, qui s'est tenue le 18 septembre.

«Cette décision a été prise en raison de la situation géographique, de l’achalandage et des enjeux de main-d’œuvre. Afin de combler le besoin de répit, le CISSS de Chaudière-Appalaches travaille, depuis un certain temps, à redéployer ces places de répit, à la fois du côté de la Beauce et de l’autre côté du littoral, avec des organismes communautaires qui travaillent au répit», a indiqué le CISSS dans un message courriel.

La suspension des services à la Maison Gilles-Carle, annoncée il y a un an, était une décision prise conjointement avec la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, en raison d’un manque de personnel, en particulier d’auxiliaires de santé et de services sociaux. La fermeture s'est aussi faite en accord avec le Société.

«Il s’agissait d’un très beau site, tout le monde en convient. Mais par rapport à l'ensemble du territoire que nous desservons, c'était trop loin, une raison qui revenait régulièrement auprès de la clientèle des proches-aidants. Surtout pour s'y rendre en hiver. Nous avons dû tenir compte de cette dimension», a indiqué au téléphone Sonia Nadeau, directrice générale à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, qui était le premier utilisateur des installations.

D’autres alternatives, comme l'envoi vers d’autres Maisons Gilles-Carle ailleurs au Québec (comme celle de Cowansville) ou dans une résidence pour aînés, sont offertes depuis la fermeture afin d’assurer le service de répit dans la région. «Notre objectif demeure le même, venir en aide aux proches aidants», a conclu Mme Nadeau.

Rappelons que la Maison, qui avait été ouverte en 2020, n'appartient pas au CISSS. Mais le bail de location, qui prend fin en 2030, sera honoré. «Actuellement, on n’a pas trouvé ni réussi à trouver d’autres vocations à la Maison», a indiqué l'organisme parapublic.