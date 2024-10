Des projets pour les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches

Voir la galerie de photos

Plus de 15 projets et quelque 49 actions ont été mis de l'avant en 2023 pour améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des résidents du territoire de Chaudière-Appalaches.

C'est le bilan dressé par la coordonnatrice de la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) de Chaudière-Appalaches, Geneviève Rainville, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Cette table (on en compte 17 réparties à travers la province) œuvre à soutenir la réalisation de projets collectifs «structurants, inspirants et inclusifs» en collaboration avec les partenaires du milieu. Pour la région, on compte 13 organisations et 26 partenaires impliqués avec la table de Chaudière-Appalaches.

«Nous visons tous à avoir de saines habitudes de vie parce que les bienfaits sont multiples et démontrés. Les enjeux de santé liés aux saines habitudes de vie nous affectent tous, de la petite enfance au troisième âge. Les solutions à ces problématiques complexes nécessitent un travail intersectoriel ancré dans les réalités territoriales», a dit essentiellement la coordonnatrice

Mme Rainville affirme que «l’effet levier» de la table est indéniable : elle permet de briser les silos entre le milieu municipal, institutionnel et communautaire, ce qui crée un contexte favorable à l’émergence de nouvelles collaborations, de nouveaux projets concertés et de nouveaux financements.

En Chaudière-Appalaches, plusieurs projets sont soutenus par la table. C'est le cas, par exemple, de l'initiative régionale Les Radieux, qui permet de valoriser les légumes comestibles, mais invendus, qu'ils soient déclassés ou excédentaires. La démarche permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire, d'offrir aux producteurs un nouveau marché pour la vente de leur surplus de récolte et aux citoyens d'avoir accès à des fruits et légumes frais cultivés dans la région.

