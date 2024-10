Vingt-neuf places de nouveaux médecins disponibles pour Chaudière-Appalaches

Pour l'année 2025, les plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) ouvrent la place pour accueillir 29 nouveaux médecins sur le territoire de Chaudière-Appalaches.

Selon les données rendues publiques par le ministère de la Santé et des Services sociaux, il pourra y avoir 20 nouveaux médecins facturants et neuf médecins en pratique.

En Beauce, deux postes sont disponibles pour le territoire du CLSC de La Nouvelle-Beauce, alors que le Réseau local de santé (RLS) de Beauce voit cinq médecins lui être octroyés. Quant au secteur des Etchemins, deux postes sont affichés, dont l'un réservé pour recruter un médecin en milieu universitaire.

Cette répartition est la même que celle de l’an dernier, alors qu'il reste encore sept postes à pourvoir par le Centre intégré de santé et de Service sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

«Le processus d’octroi d’avis de conformité ne permet pas d’imposer (au médecin) un lieu de pratique spécifique, comme un groupe de médecine familiale, un CLSC ou une clinique, a expliqué dans un message courriel Jessica Poiré, du service des communications du CISSS. L’avis de conformité au PREM autorise le médecin à s’établir dans un territoire de MRC mais sans préciser le lieu ou la municipalité dans cette MRC. Celui-ci doit y consacrer au moins 55 % de ses journées de facturation pendant l’année de référence, soit du 1er mars au 28/29 février de l’année suivante. Le médecin peut donc choisir seul son lieu de pratique et il pourrait même choisir d’ouvrir une clinique solo.»

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, estime qu'il s'agit d'une «bonne nouvelle» pour la région, alors les élus du caucus de Chaudière-Appalaches, dont il fait partie «avons travaillé fort pour nous assurer que nos besoins soient pris en compte dans l'évaluation du ministère», a-t-il commenté sur sa page Facebook.

«Le travail ne s'arrête pas là. Avec le vieillissement de la population, la capacité d'accueil dépassé dans notre région et les départs à la retraite, les besoins demeurent importants au niveau de la prise en charge, et ce dans les prochaines années. Recruter, former, et convaincre des jeunes finissants en médecine, de venir travailler en Chaudière-Appalaches demeure un réel défi. Nous avons mis plusieurs actions en place, mais nous devons continuer», a conclu le député.