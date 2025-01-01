Nous joindre
Pour mieux se protéger

Vaccination en cours contre la grippe et la COVID-19 en Chaudière-Appalaches

durée 14h00
2 novembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La campagne de vaccination contre les infections respiratoires est officiellement en cours dans la région de Chaudière-Appalaches. La population est invitée à prendre rendez-vous dès maintenant pour recevoir les vaccins contre l’influenza (grippe) et la COVID-19.

Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement à toute la population. Quant au vaccin contre la COVID-19, il est également gratuit et fortement recommandé pour les personnes à risque de complications, notamment :
    •    Les personnes vivant avec des maladies chroniques (diabète, troubles immunitaires, maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, asthme) ;
    •    Les personnes de 65 ans et plus ;
    •    Les femmes enceintes ;
    •    Le personnel du réseau de la santé.

La vaccination demeure le moyen le plus efficace de prévenir les complications liées aux virus respiratoires, particulièrement chez les personnes vulnérables. Elle permet aussi de limiter les hospitalisations et la propagation des virus.

Comment prendre rendez-vous

Deux options s’offrent à la population :
    •    En ligne via www.clicsante.ca￼ ;
    •    Par téléphone au 1 855 480‑8094, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, et les fins de semaine de 8 h 30 à 16 h 30.

Protection pour les bébés

Le CISSS de Chaudière-Appalaches rappelle également que le Nirsévimab, un produit immunisant contre le virus respiratoire syncytial (VRS), est offert dès la naissance. Ce traitement réduit considérablement les risques de complications chez les tout-petits, incluant les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs. Il peut être administré en CLSC ou dans les points de service locaux.

