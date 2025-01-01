Un total de 51 925 $ amassés pour la santé en Beauce

La campagne postale 2025 de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin a permis de récolter un montant total de 51 925 $, ont fait savoir les responsables de l'organisme, par voie de communiqué de presse.

Ce montant, recueilli avec le soutien de plus de 500 donateurs, servira à financer les services du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, un acteur dans la prévention, réadaptation et éducation sur les maladies chroniques, qui soutient la santé de milliers de personnes en Beauce.

Cette année, les fonds ont permis au personnel du service régional d’aller dans plusieurs écoles pour sensibiliser les jeunes aux saines habitudes de vie, notamment sur l’importance de bouger et de manger sainement pour vieillir en santé. Les sommes ont également assuré un accompagnement des personnes vivant une situation financière précaire, grâce au Fonds Accès Santé, en leur offrant un accès gratuit ou à faible coût aux programmes, services et activités du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.

Par ailleurs, le programme de réadaptation du Pavillon s’est enrichi cette année d’un cahier du participant, pour suivre leurs progrès tout au long des 10 semaines que dure celui-ci. De plus, des brassards de monitorage cardiaque ont été ajoutés pour que les professionnels puissent surveiller en temps réel la fréquence cardiaque et ajuster les exercices au besoin.

«Le succès de cette campagne est une preuve tangible de la générosité de nos donateurs. Leur

soutien nous permet de financer des services essentiels qui changent des vies en plus d’aider notre communauté à adopter des meilleures habitudes de vie», a fait remarquer Bernard Lessard, président de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.